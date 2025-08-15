Един убит и един ранен при руски ракетен удар в Днепропетровска област, съобщи регионалният управител

Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Симеон Томов
Експлозия в Киев след руски удар (06.06.2025 г.). Снимка: АП/Evgeniy Maloletka
Киев ,  
15.08.2025 19:28
 (БТА)
Един човек е бил убит при ракетен удар в Днепропетровска област, предаде Укринформ, позовавайки се на регионалния управител Сергий Лисак. 

"Камион и микробус са били повредени в резултат на вражеска атака в Днепропетровска област. Един мъж е загинал", написа той в "Телеграм", като подчерта, че при удара е пострадал един човек. 

Експлозии отекнаха в украинските градове Днепър и Павлоград в Днепропетровска област, предаде по-рано Укринформ, като се позова на свой кореспондент. В Днепър са били чути два взрива, а в Павлоград - един. 

Руските сили са нанесоха удар и по централната част на Суми, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров във "Фейсбук", като подчерта, че ударът е поразил гражданска инфраструктура. 

Според него на мястото на удара е избухнал пожар и всички аварийни служби действат за справяне със ситуацията. Информацията за жертвите на атаката се изяснява, отбелязва Укринформ

Ударите бяха извършени само няколко часа преди предстоящата срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, отбелязва Ройтерс. 

 

/НС/

