Един убит и един ранен при руски ракетен удар в Днепропетровска област, съобщи регионалният управител

Един човек е бил убит при ракетен удар в Днепропетровска област, предаде Укринформ, позовавайки се на регионалния управител Сергий Лисак.

"Камион и микробус са били повредени в резултат на вражеска атака в Днепропетровска област. Един мъж е загинал", написа той в "Телеграм", като подчерта, че при удара е пострадал един човек.

Експлозии отекнаха в украинските градове Днепър и Павлоград в Днепропетровска област, предаде по-рано Укринформ, като се позова на свой кореспондент. В Днепър са били чути два взрива, а в Павлоград - един.

Руските сили са нанесоха удар и по централната част на Суми, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров във "Фейсбук", като подчерта, че ударът е поразил гражданска инфраструктура.

Според него на мястото на удара е избухнал пожар и всички аварийни служби действат за справяне със ситуацията. Информацията за жертвите на атаката се изяснява, отбелязва Укринформ.

Ударите бяха извършени само няколко часа преди предстоящата срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, отбелязва Ройтерс.