Русия заяви, че е превзела още едно селище в Източна Украйна

Руските въоръжени сили са поели контрола над населеното място Александроград в източната украинска Донецка област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Министерството посочи, че само за една седмица руските сили са завзели общо седем населени места в Донецка област, включително Шчербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никоноровка и Искра.

Силите на групировката войски "Център" продължават да напредват в украинската Днепропетровска област, каза още ведомството, цитирано от ТАСС.