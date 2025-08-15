Подробно търсене

Русия заяви, че е превзела още едно селище в Източна Украйна

Алексей Маргоевски
Русия заяви, че е превзела още едно селище в Източна Украйна
Русия заяви, че е превзела още едно селище в Източна Украйна
Руски войник развява руското знаме в Часов Яр в Донецка област, 31 юли 2025 г. Снимка: пресслужба на руското министерство на отбраната чрез АП
Москва,  
15.08.2025 15:02
 (БТА)
Етикети

Руските въоръжени сили са поели контрола над населеното място Александроград в източната украинска Донецка област, заяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс.

Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Министерството посочи, че само за една седмица руските сили са завзели общо седем населени места в Донецка област, включително Шчербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никоноровка и Искра.   

Силите на групировката войски "Център" продължават да напредват в украинската Днепропетровска област, каза още ведомството, цитирано от ТАСС.                                                                                                                                                                                                                                           

                                           

/НС/

Свързани новини

15.08.2025 14:48

Украйна съобщи, че е поразила петролна рафинерия в руската Самарска област

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди, че въоръжените сили са поразили петролна рафинерия в Сизран, в руската Самарска област и са нанесли удар по руски команден пункт във временно окупираната част на Донецка област, предаде днес Укринформ, позовавайки се на публикация на украинската армия във „Фейсбук“.
14.08.2025 17:08

Украйна заяви, че е укрепила източния фронт след изненадващ пробив на руските сили

Украинските сили укрепиха бойното поле в района на Източна Украйна, където руската армия направи изненадващ пробив тази седмица и премина през украинската отбрана, предаде Ройтерс, като се позова на областния управител на Донецка област.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:41 на 15.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация