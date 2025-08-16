Ванина Стефанова от Търговище е първенецът на випуск 2025 на Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“

Ванина Стефанова от Търговище е първенецът на випуск 2025 на Висшето военноморско училище (ВВМУ) „Никола Й. Вапцаров“. С отличен успех 5,97 девойката печели класацията за най-висок резултат от учебните предмети и държавните изпити. За успеха си е отличена с много награди, но поради служебен ангажимент пропуска официалната церемония по дипломиране и ги получава със закъснение. След прибирането си у дома, Стефанова посети Националния пресклуб на БТА в Търговище и разказа за трудностите в периода на обучението и предизвикателствата за днешния и утрешен ден.

Средното си образование Ванина Стефанова получава в Първо СУ „Св. Седмочисленици“ в родния град. Още в седми клас ВВМУ попада в радара на целите и желанията на момичето. За да се подготви адекватно за следването си, се записва в паралелка с природо-математичен профил. Завършва и се насочва към обучението за курсанти на висшето училище. Здравословен проблем – висок диоптър, не й позволява да се включи във военното обучение. Но и това не я отказва. Решена да учи точно в този университет, Ванина Стефанова се записва в гражданска специалност. Избира да се обучава в специалността „Мениджмънт на пасажерски кораби“ заради широкия диапазон от познания, които се придобиват чрез нея. Споделя, че в четирите години на следването си е учила дисциплини, свързани с устройството на корабите, различни теми, свързани с туризма, икономика и предприемачество, митнически регламенти. Но е щастлива, че е завършила успешно в направление „Транспорт корабоплаване и авиация“ като организатор на пасажерски кораби.

От две години започва да се развива и професионално. Работи на круизни кораби по дестинации в Европа в мултинационален екип. Миналата година плава по река Рона във Франция, а тази – река Рейн от Амстердам до Базел в Швейцария. Точно заради крайната дата на круиза, пропуска церемонията по дипломиране във Варна на 9 август.

Ванина Стефанова твърди, че обучението във ВВМУ изгражда много качества в студентите – постоянство, дисциплина, усърдие, а възможностите за трудова заетост в периода на следването допълва чертите на характера със способности за преодоляване на трудности и неочаквани предизвикателства, далеч от родния край, от семейната среда и приятелите.

В краткосрочен план девойката залага пред себе си участие в още няколко круиза, през времето на които да се увери в конкретните си цели за бъдещото си развитие. Дотогава, обаче, има време да се наслади на успеха си.

Като първенец на випуска името на Ванина Стефанова е изписано със златни букви на стената на отличниците на висшето училище. Получила е и златен пръстен – символ на ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, и статуетка. От Министерство на отбраната, както и от Община Варна е отличена с почетни плакети. Получила е и много материални награди.

В тазгодишния випуск на ВВМУ "Никола Й. Вапцаров" във Варна има общо 199 младежи с отличен успех, казаха от академията.