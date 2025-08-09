Не всички ветрове са попътни, но ВВМУ дава на младите хора оръжия да преодоляват предизвикателствата, каза флотилен адмирал Калин Калинов

site.btaНе всички ветрове са попътни, но ВВМУ дава на младите хора оръжия да преодоляват предизвикателствата, каза флотилен адмирал Калин Калинов
Не всички ветрове са попътни, невинаги дълбочините са благоприятни, но Висшето военноморско училище (ВВМУ) дава на своите възпитаници оръжията, с които да преодоляват предизвикателствата, посочи днес в обръщението си към младежите от випуск 2025 началникът на ВВМУ във Варна флотилен адмирал проф. Калин Калинов. На тържествена церемония дипломите си получиха 395 бакалаври. Празника уважиха зам.-министърът на отбраната Радостин Илиев, зам.-областният управител Айрие Ибрямова, евродепутатът Кристиан Вигенин, висши офицери, представители на морския бизнес, родители.
„Искам да спазя старата морска традиция и да пожелая попътен вятър и седем фута под кила, но знаете, че не ви очакват само хубави дни, а и много предизвикателства“, посочи флотилен адмирал Калинов. Той подчерта, че през отминалите четири години училището е осигурило на младежите нужните оръжия, с които да преодоляват трудностите. По думите на Калинов на първо място това са знанието и професиите, които младежите са овладели във ВВМУ, както и уменията сами да учат, да усвояват нови неща, да издържат на динамиката в съвремието. Началникът на ВВМУ допълни, че за преодоляването на предизвикателствата ще им помагат и приятелствата, които са създали в училището. „В огледалния свят, за да останеш на едно място, трябва да бягаш – запазете добитата от вас скорост, преодолявайте препятствията, работете“, бе посланието на Калинов към младежите.
Поздрав към присъстващите отправи и зам.-министър Радостин Илиев, който подчерта, че във випуска има 199 младежи с отличен успех, което показва мащаба на постигнатите от студентите успехи. Той посочи, че с дипломите, които получават днес младежите, те вече носят част от авторитета и престижа на морската академия, тъй като завършват едно от най-успешните български висши училища. ВВМУ е с изключителен международен авторитет и повече от век традиции и признание, каза зам.-министър Илиев. Той допълни, че у нас няма друга образователна институция, която да осигурява такова международно признание на квалификацията.
„Завършилите срещат отличен прием в индустрията и корабни компании на утвърдени морски държави. Конвертируемостта на дипломите е естествена, защото ВВМУ не само отговаря на световните стандарти за морско образование, а и активно участва във формирането им“, посочи Илиев. Според него принос за това имат ръководството и академичният състав на училището, които с професионализъм и много труд следят потребностите и развитието на международната морска индустрия и изпреварващо подготвят специалисти за различните браншове, издигат качеството на подготовката и я приближават максимално до нуждите на реалната практика.
Първенец на випуск 2025 на ВВМУ е Ванина Стефанова от специалност „Мениджмънт на пасажерските кораби“, завършила с успех 5,97. След нея са Ирина Ламбрева, Петър Петков и курсант-мичман Николай Тенчев. Чуждестранните студенти, които получават днес своите дипломи от ВВМУ, са 45. С най-висок успех сред тях е Аристотелис Пекридис от Гърция, специалност „Корабоводене“.
/ТС/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина