Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба

Йоана Христова
Връх Ботев Снимка: Даниела Балабанова/БТА, архив
София,  
16.08.2025 09:54
 (БТА)

Условията за туризъм в планините са добри, казаха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст. 

Духа силен вятър във високите части на планините, а следобед се очаква леко заоблачаване.

За последното денонощие няма регистрирани инциденти, допълниха от службата.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, след обяд - с развитие на купеста облачност. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

