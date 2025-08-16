Подробно търсене

Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия кръг на Лига 1

Ивайло Георгиев
Снимка: AP Photo/Mathieu Pattier, архив
Париж,  
16.08.2025 08:55
 (БТА)

Рен игра повече от час с човек по-малко, но стигна до попадение на Людовик Блас в добавеното време и спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия на старта на френското първенство по футбол. 

Нападателят Блас, на 27 години, се възползва от подаване на Куентен Мерлен и преодоля стража Жеронимо Рули в първата минута на добавеното време. Така вицешампионите от Марсилия направиха грешна стъпка още в първия кръг на Лига 1. 

Олимпик остана с човек по-малко в 31-та минута, когато Абделхамид Будлал бе изгонен от игра заради нарушение срещу Амир Мурийо. Червеният картон бе потвърден след видеопреглед на ситуацията. 

Адриан Рабио и Мурийо удариха греди за марсилци, а Пиер-Емерик Обамеянг направи няколко пропуска при завръщането си в Олимпик. През миналия сезон той бе част от саудитския Ал-Кадсия. 

Шампионът Пари Сен Жермен започва защитата на титлата си във френското първенство в неделя срещу Нант. 

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:

Рен - Олимпик Марсилия - 1:0

по-късно днес:
Ланс - Олимпик Лион
Монако - Льо Авър
Ница - Тулуза 

в неделя:
Брест - Лил
Оксер - Лориен
Метц - Страсбург
Анже - Париж ФК
Нант - Пари Сен Жермен

/БД/

