Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия кръг на Лига 1

Рен игра повече от час с човек по-малко, но стигна до попадение на Людовик Блас в добавеното време и спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия на старта на френското първенство по футбол.

Нападателят Блас, на 27 години, се възползва от подаване на Куентен Мерлен и преодоля стража Жеронимо Рули в първата минута на добавеното време. Така вицешампионите от Марсилия направиха грешна стъпка още в първия кръг на Лига 1.

Олимпик остана с човек по-малко в 31-та минута, когато Абделхамид Будлал бе изгонен от игра заради нарушение срещу Амир Мурийо. Червеният картон бе потвърден след видеопреглед на ситуацията.

Адриан Рабио и Мурийо удариха греди за марсилци, а Пиер-Емерик Обамеянг направи няколко пропуска при завръщането си в Олимпик. През миналия сезон той бе част от саудитския Ал-Кадсия.

Шампионът Пари Сен Жермен започва защитата на титлата си във френското първенство в неделя срещу Нант.

Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:

Рен - Олимпик Марсилия - 1:0

по-късно днес:

Ланс - Олимпик Лион

Монако - Льо Авър

Ница - Тулуза

в неделя:

Брест - Лил

Оксер - Лориен

Метц - Страсбург

Анже - Париж ФК

Нант - Пари Сен Жермен