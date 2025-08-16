Рен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия кръг на Лига 1

site.btaРен победи Олимпик Марсилия с гол в добавеното време в първия кръг на Лига 1
Рен игра повече от час с човек по-малко, но стигна до попадение на Людовик Блас в добавеното време и спечели с 1:0 срещу Олимпик Марсилия на старта на френското първенство по футбол.
Нападателят Блас, на 27 години, се възползва от подаване на Куентен Мерлен и преодоля стража Жеронимо Рули в първата минута на добавеното време. Така вицешампионите от Марсилия направиха грешна стъпка още в първия кръг на Лига 1.
Олимпик остана с човек по-малко в 31-та минута, когато Абделхамид Будлал бе изгонен от игра заради нарушение срещу Амир Мурийо. Червеният картон бе потвърден след видеопреглед на ситуацията.
Адриан Рабио и Мурийо удариха греди за марсилци, а Пиер-Емерик Обамеянг направи няколко пропуска при завръщането си в Олимпик. През миналия сезон той бе част от саудитския Ал-Кадсия.
Шампионът Пари Сен Жермен започва защитата на титлата си във френското първенство в неделя срещу Нант.
Първенство на Франция по футбол, мачове от първия кръг на Лига 1:
Рен - Олимпик Марсилия - 1:0
по-късно днес:
Ланс - Олимпик Лион
Монако - Льо Авър
Ница - Тулуза
в неделя:
Брест - Лил
Оксер - Лориен
Метц - Страсбург
Анже - Париж ФК
Нант - Пари Сен Жермен
/БД/
