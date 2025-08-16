Община Пазарджик разширява системата за разделно събиране на отпадъци и налага санкции на сметопочистваща фирма

Община Пазарджик предприема спешни действия за почистване на натрупаните отпадъци около контейнерите в града, съобщи пред журналисти кметът Петър Куленски. Той уточни, че вече са закупени два специализирани камиона, които всекидневно ще обслужват проблемните участъци, където сметопочистващата фирма "Брокс" не е изпълнила задълженията си.

Екипите ще работят заедно с екоинспекторите на общината, които ще документират всяко нарушение и ще налагат санкции в размер на 1500 лв. за необслужен контейнер и за непочистена площадка.

През седмицата са съставени 23 акта за констатирани нарушения на стойност почти 70 хил. лв., които ще бъдат удържани от месечната фактура на фирмата за почистване. Констатирано е също, че фирмата не е извършила почистване и миене на улиците по утвърдения график, за което ще бъдат наложени допълнителни санкции.

Съставени са предупредителни протоколи и на верига хранителни магазини, които системно засипват площадките около контейнерите с кашони и чували. При продължаване на нарушението, ще бъдат наложени глоби съгласно действащото законодателство.

Кметът каза още, че Агенцията за обществени поръчки е дала ход на процедурата за закупуване на смепоточистваща техника и контейнери, като ще бъдат подсигурени всички необходими 1100 контейнера за града и селата Главиница, Мокрище и Ивайло. Също така ще бъдат поставени 69 нови цветни контейнера тип "иглу" за разделно събиране на отпадъци. Контейнерите са с по-тесни отвори, за да се предотврати изхвърлянето на битови и строителни отпадъци. Паралелно с това ще бъдат подменени старите контейнери тип "ракла".

В писмо до медиите ръководството на сметопочистващата фирма "Брокс" заявява, че няма интерес да саботира сметопочистването и спазва задълженията си. От фирмата призовават Общината да поеме контролните си функции по отношение на нерегламентираното изхвърляне на строителни отпадъци в и до контейнерите, на зелени отпадъци, опаковки, мебели, електроуреди и др. "До момента Общината не е изградила и обещаното Общинско депо за строителни и едрогабаритни отпадъци. Общината преди всичко трябва да създаде условия и ред къде и кога гражданите да изхвърлят въпросните отпадъци, за което от "Брокс" са давали многократни идеи и предложения на експертите от сектор "Екология", е допълнено в писмото.