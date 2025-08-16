Проф. Григор Паликаров ще дирижира „Аида“ на сцената на тракийското светилище Бегликташ тази вечер

Операта „Аида“ от Джузепе Верди ще бъде представена тази вечер на сцената на тракийското светилище Бегликташ под диригентството на проф. д-р Григор Паликаров, съобщиха от Държавна опера – Бургас.

Спектакълът е четвъртото събитие от фестивала „Опера на светилището“, който за шеста поредна година се организира от Бургаската опера с подкрепата на Община Приморско.

В главните роли ще видим Йоана Железчева като етиопската принцеса Аида, Даниела Дякова като фараонската дъщеря Амнерис и Валерий Георгиев като египетския военачалник Радамес. Марян Йованоски ще се превъплъти в ролята на етиопския цар Амонасро, Делян Славов – в ролята на върховния жрец Рамфис, Костадин Мечков – като Фараона, Диляна Донева – като Жрицата, а Милен Динолов – като Вестителя.

В спектакъла участват оркестърът и хорът на Бургаската опера с диригент Александър Чепанов, както и балетът на трупата. Хореографията е на проф. Хикмет Мехмедов, сценографията – на Чавдар Чомаков, а режисьор е проф. д-р Александър Текелиев.

БТА припомня, че заключителното събитие от фестивала ще бъде операта „Набуко“ от Джузепе Верди на 23 август.