Според Медведев срещата в Аляска е показала, че е възможно преговаряне без предварителни условия и при продължаване на сраженията в Украйна

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев заяви, че един от резултатите от срещата на върха в Аляска е доказателството, че е възможно провеждане на преговори без договаряне на предварителни условия и при продължаване на специалната военна операция на Русия в Украйна, предаде ТАСС.

Това кратко мнение Медведев изрази в пост в социалните мрежи. В него той казва, че двете страни в разговорите в Аляска пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия.