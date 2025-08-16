Подробно търсене

Габриела Големанска
Според Медведев срещата в Аляска е показала, че е възможно преговаряне без предварителни условия и при продължаване на сраженията в Украйна
Дмитрий Медведев, снимка: Ekaterina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP
Москва,  
16.08.2025 11:04
 (БТА)
Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност, бившият руски премиер и президент Дмитрий Медведев заяви, че един от резултатите от срещата на върха в Аляска е доказателството, че е възможно провеждане на преговори без договаряне на предварителни условия и при продължаване на специалната военна операция на Русия в Украйна, предаде ТАСС.

Това кратко мнение Медведев изрази в пост в социалните мрежи. В него той казва, че двете страни в разговорите в Аляска пряко са възложили отговорността на Украйна и Европа за постигането на бъдещи резултати в преговорите за прекратяване на военните действия.

/ГГ/

