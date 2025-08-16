Подробно търсене

Кръст за духовна закрила над симитлийското село Градево бе поставен до входа на местната църква „Свети Илия“

Кореспондент на БТА в Благоевград Мария Спасова
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Благоевград,  
16.08.2025 11:28
 (БТА)

Кръст за духовна закрила над симитлийското село Градево бе поставен до входа на църквата „Свети Илия“ в населеното място, съобщи за БТА кметът Николай Филимонов. Кръстът е с висок шест метра и е направен от кмета със собствен труд и средства за около десет дни.

Филимонов допълни, че целта на кръста е да закриля селото, да пази жителите и преминаващите по този път, за да няма инциденти. Той бе осветен вчера, на празника Успение Богородично, от отец Евгени, съобщи Община Симитли на сайта си.

Оттам допълниха, че кръстът е символ на вярата, надеждата и спасението. Той напомня за жертвата на Иисус Христос за човечеството и за силата на любовта и прошката. Издигането му пред църквата е свидетелство за жива вяра и духовна закрила над селото, неговите жители и всички, които прекрачват прага на храма.

Преди дни в Симитли започна изграждането на нов храм, посветен на Лазаровото възкресение. Той ще бъде в гробищния парк на града върху площ от 60 кв. метра.

 

 

 

/ТС/

