Кръст за духовна закрила над симитлийското село Градево бе поставен до входа на местната църква „Свети Илия“

Кръст за духовна закрила над симитлийското село Градево бе поставен до входа на църквата „Свети Илия“ в населеното място, съобщи за БТА кметът Николай Филимонов. Кръстът е с висок шест метра и е направен от кмета със собствен труд и средства за около десет дни.

Филимонов допълни, че целта на кръста е да закриля селото, да пази жителите и преминаващите по този път, за да няма инциденти. Той бе осветен вчера, на празника Успение Богородично, от отец Евгени, съобщи Община Симитли на сайта си.

Оттам допълниха, че кръстът е символ на вярата, надеждата и спасението. Той напомня за жертвата на Иисус Христос за човечеството и за силата на любовта и прошката. Издигането му пред църквата е свидетелство за жива вяра и духовна закрила над селото, неговите жители и всички, които прекрачват прага на храма.

Преди дни в Симитли започна изграждането на нов храм, посветен на Лазаровото възкресение. Той ще бъде в гробищния парк на града върху площ от 60 кв. метра.