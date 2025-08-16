Подробно търсене

Байерн Мюнхен продаде Кингсли Коман на Ал-Насър

Ивайло Георгиев
Кингсли Коман / Снимка: Sven Hoppe/dpa via AP
Мюнхен,  
16.08.2025 11:10
 (БТА)

Германският футболен клуб Байерн Мюнхен трансферира нападателя Кингсли Коман в саудитския Ал-Насър, съобщава агенция Ройтерс. Играчът е подписал тригодишен договор с новия си тим, а според различни информации баварците ще получат около 25 милиона евро за правата му.

"Ал-Насър подписа договор с френската звезда Кингсли Коман. Неговият договор е до 2028", пишат от Ал-Насър в социалните мрежи. 

Коман, на 29 години, се присъедини към Байерн от Ювентус през 2015 и прекара два сезона при баварците под наем. Те направиха трансфера постоянен през 2017 срещу 21 милиона евро, а нападателят записа 339 мача, 72 гола и 71 асистенции за отбора. 

Коман напуска Мюнхен като деветкратен шампион на Германия. Той вкара единственото попадение за Байерн при победата с 1:0 срещу Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига през 2020. 

