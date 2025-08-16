Подробно търсене

Лидерите на европейски страни провеждат телефонен разговор помежду си, след като бяха информирани от Тръмп за разговора му с Путин

Габриела Големанска
Лидерите на европейски страни провеждат телефонен разговор помежду си, след като бяха информирани от Тръмп за разговора му с Путин
Лидерите на европейски страни провеждат телефонен разговор помежду си, след като бяха информирани от Тръмп за разговора му с Путин
Европейски лидери по време на срещата им с Тръмп на форума на върха на Г-7 в Канада през юни, снимка: Suzanne Plunkett/Pool Photo via AP
Брюксел,  
16.08.2025 10:41
 (БТА)
Етикети

Лидерите на европейски страни провеждат телефонен разговор помежду си, след като бяха информирани от Доналд Тръмп по-телефона по-рано днес за разговора му в Аляска с президента на Русия Владимир Путин, предаде Франс прес.

По-рано днес Тръмп се обяви на президента на Украйна Володимир Зеленски, на лидери на страни от НАТО и на европейски лидери, за да им каже какво е говорил с Путин.

В разговора между европейските лидере участват председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, посочва Франс прес.

/ГГ/

Свързани новини

16.08.2025 10:56

Зеленски съобщи, че ще проведе среща с Тръмп на 18 август във Вашингтон

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмр в понеделник във Вашингтон, предадоха украински медии и световните агенции. Срещата между двамата ще последва срещата на върха на Тръмп с Путин в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:35 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация