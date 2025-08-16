Путин е подписал преди срещата с Тръмп указ, който може да позволи на "Ексон Мобайл" да си върне дял в "Сахалин-1"

Руският президент Владимир Путин е подписал указ, който може да позволи на чуждестранни инвеститори, включително американската петролна компания "Ексон Мобайл“ (Exxon Mobil), да си възвърнат дяловете в нефтения и газовия проект "Сахалин-1", предаде Ройтерс.

Подписването съвпадна със срещата на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, на която бяха обсъдени възможности за инвестиции и бизнес сътрудничество, както и преговорите за мир в Украйна. Декретът от петък е продължение на указ от октомври 2022 г., с който Кремъл нареди конфискация на "Сахалин-1". Преди това "Ексон Мобайл" притежаваше 30 на сто от операторския дял и беше единственият неруски инвеститор, който се отказа от участието си.

Според документа чуждестранните акционери ще трябва да подкрепят отмяната на западните санкции, да осигурят доставки на необходимо оборудване и да преведат средства по сметките на проекта, ако искат да си възстановят дяловете. "Ексон Мобайл" не е коментирала решението пред Ройтерс.

Компанията пое загуба от 4,6 млрд. долара заради изтеглянето си от Русия след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. През декември 2024 г. Путин удължи срока за продажба на непотърсения дял на "Ексон Мобайл" до 2026 г.

Настоящият оператор на "Сахалин-1" е дъщерното дружество на "Роснефт" – "Сахалинморнефтегаз-шелф". Други партньори по проекта са руската "Роснефт", индийската "Оу Ен Джи Си Видеш" (ONGC Videsh), а 30 на сто държи японската "Сахалин ойл енд газ дивелъпмънт" (Sakhalin Oil and Gas Development).