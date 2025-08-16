Подробно търсене

Путин е подписал преди срещата с Тръмп указ, който може да позволи на "Ексон Мобайл" да си върне дял в "Сахалин-1"

Бойчо Попов
Путин е подписал преди срещата с Тръмп указ, който може да позволи на "Ексон Мобайл" да си върне дял в "Сахалин-1"
Путин е подписал преди срещата с Тръмп указ, който може да позволи на "Ексон Мобайл" да си върне дял в "Сахалин-1"
Снимка: AP, архив
Москва,  
16.08.2025 11:44
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин е подписал указ, който може да позволи на чуждестранни инвеститори, включително американската петролна компания "Ексон Мобайл“ (Exxon Mobil), да си възвърнат дяловете в нефтения и газовия проект "Сахалин-1", предаде Ройтерс.

Подписването съвпадна със срещата на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска, на която бяха обсъдени възможности за инвестиции и бизнес сътрудничество, както и преговорите за мир в Украйна. Декретът от петък е продължение на указ от октомври 2022 г., с който Кремъл нареди конфискация на "Сахалин-1". Преди това "Ексон Мобайл" притежаваше 30 на сто от операторския дял и беше единственият неруски инвеститор, който се отказа от участието си.

Според документа чуждестранните акционери ще трябва да подкрепят отмяната на западните санкции, да осигурят доставки на необходимо оборудване и да преведат средства по сметките на проекта, ако искат да си възстановят дяловете. "Ексон Мобайл" не е коментирала решението пред Ройтерс.

Компанията пое загуба от 4,6 млрд. долара заради изтеглянето си от Русия след нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. През декември 2024 г. Путин удължи срока за продажба на непотърсения дял на "Ексон Мобайл" до 2026 г.

Настоящият оператор на "Сахалин-1" е дъщерното дружество на "Роснефт" – "Сахалинморнефтегаз-шелф". Други партньори по проекта са руската "Роснефт", индийската "Оу Ен Джи Си Видеш" (ONGC Videsh), а 30 на сто държи японската "Сахалин ойл енд газ дивелъпмънт" (Sakhalin Oil and Gas Development). 

/БП/

Свързани новини

09.12.2024 17:12

Кремъл удължи срока за продажбата на дела на "Ексън Мобил" в проекта "Сахалин-1" до началото на 2026 г.

Руският президент Владимир Путин издаде указ, с който удължи срока за продажбата на дела на американската компания "Ексън Мобил" (ExxonMobil) в проекта "Сахалин-1" до 1 януари 2026 г., предаде ТАСС. Сроковете за продажбата се удължават за пореден
13.05.2024 12:17

"Газпром" отчита рекордни загуби заради липсата на европейския пазар

Руският държавен монополист "Газпром", доскоро най-печелившата руска компания, е изправен пред дълъг период на лошо представяне, след като се оказва, че не е в състояние да запълни отворилата се дупка след загубата на европейския пазар с продажби на
12.04.2023 12:09

Руската компания "Новатек" придобива 27,5 на сто от петролно-газовия проект "Сахалин-2", пише ТАСС

Руският премиер Михаил Мишустин е наредил да се одобри продажбата на дял в размер на почти 27,5 на сто от уставния капитал на "Сахалин Енерджи" (Sakhalin Energy) на местната енергийна компания "Новатек", съобщи ТАСС. Консорциумът "Сахалин Енерджи"
04.04.2023 10:16

Путин е разрешил да бъдат платени близо 1,2 милиарда долара на "Шел" за дела й в проекта "Сахалин-2"

Руският президент Владимир Путин е разрешил да бъдат платени 94,8 милиарда рубли (над 1,196 милиарда долара) на енергийната корпорация "Шел" (Shell) за дела й в проекта за петрол и газ "Сахалин-2" в Далечния изток на Русия, информира в. "Комерсант",

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:07 на 16.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация