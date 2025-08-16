Александър Зверев победи Бен Шелтън на четвъртфиналите на турнира по тенис за мъже в Синсинати

Германецът Александър Зверев спечели с 6:2, 6:2 срещу американеца Бен Шелтън и се класира на полуфиналите на турнира по тенис за мъже в Синсинати. Надпреварата е с ранг "Мастърс 1000" и награден фонд от 9.193 милиона щатски долара.

Световният номер 3 Зверев, който получи дихателни проблеми в началото на втория сет и използва медицинско прекъсване, спечели за 77 минути. Шелтън пък стигна само до един шанс за пробив и не успя да го реализира.

Зверев записа пет аса срещу 12 за шестия в ранглистата Шелтън, като германецът отстъпи и в печелившите удари с 13-18. Той обаче конвертира четири от 11-те си възможности за пробив - по два във всеки сет.

На полуфиналите Зверев ще срещне шампиона от откритото първенство на Франция - Карлос Алкарас, който спечели с 6:3, 4:6, 7:5 срещу Андрей Рубльов. В другия мач поставеният под номер 1 Яник Синер ще се изправи срещу квалификанта Теранс Атман.