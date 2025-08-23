Подробно търсене

Бен Шелтън преди Откритото първенство на САЩ по тенис: "За мен това е най-големият турнир за годината"

Кремена Младенова
снимка: Chris Young/The Canadian Press via AP
Ню Йорк,  
23.08.2025 13:53
 (БТА)

Американецът Бен Шелтън пристигна на Откритото първенство на САЩ изпълнен с увереност, пише агенция "Ройтерс".

"За мен това е най-големият турнир за годината", заяви 22-годишният тенисист и допълни: "Вложих много усилия, за да бъда в добра позиция. Чувствам се уверен в играта си. Чувствам се наистина добре и подготвен за този турнир, така че... Просто съм развълнуван да изляза на корта и да видя какво ще се случи."

Шелтън се завърна в Ню Йорк, носейки инерцията от първата си титла от сериите "Мастърс" в Канада и най-високото си място в световната ранглиста - две години след пробива му до полуфиналите на турнира от Големия шлем в Съединените щати.

Американските надежди отново са централна сюжетна линия преди Откритото първенство на САЩ, като Патрик Макенроу прогнозира тази седмица, че представител на домакините най-накрая ще вдигне трофея при мъжете след повече от 20 години суша.

"Мисля, че имаме много момчета, които могат да направят пробив тук и да играят срещу най-добрите в света. Мисля, че е въпрос на време за нас", каза по темата Бен Шелтън.

/КМ/

