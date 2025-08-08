Бен Шелтън спечели титлата на турнира по тенис в Торонто

Американецът Бен Шелтън ликува с титлата на турнира на твърда настилка от сериите "Мастърс 1000" в Торонто с награден фонд от над 9 милиона долара.

Бен Шелтън бе абсолютен дебютант в тази фаза на турнир от подобно ниво. Американецът стигна до обрат срещу Карен Хачанов от Русия след 6:7 (5), 6:4, 7:6 (3).

Шелтън допусна да бъде пробит само веднъж, като в същото време стигна до брейк на два пъти и успя да измъкне крайната победа в изключително равностойна среща, която продължи близо 3 часа.

До момента Хачанов и Шелтън бяха играли само веднъж помежду си, като това стана на турнира "Мастърс" в Индиън Уелс по-рано тази година. Тогава победата бе за американеца в два сета.

"Това е сюрреалистично чувство. Беше дълга седмица, труден път до финала. Най-добрият ми тенис дойде, когато беше най-важно. Бях упорит, непоколебим, издръжлив. Всички качества, които обичам да виждам в себе си", цитира Шелтън официалният сайт на ATP.