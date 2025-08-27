Най-ярките звезди на Холивуд се отправят към 82-ия кинофестивал във Венеция

Някои от най-големите звезди на Холивуд се отправят към Италия, за 82-рия кинофестивал във Венеция, който започва днес, писа Асошиейтед прес.

Това е един от най-престижните филмови фестивали в света, втори по значимост след Кан, и технически най-старият. Венеция е и място, където със сигурност ще видите звезди, тъй като там се представят едни от най-добрите филми в международното кино и често се вземат предвид в надпреварата за наградите "Оскар".

Кинофестивал е създаден през 1932 г. като неконкурентно събитие от Венецианското биенале, като там са били показвани филми като "Гранд хотел" и "Това се случи една нощ". През 1935 г. решават да го превърнат в ежегодно събитие. Подозренията, че фестивалът се поддава на фашистки влияния, всъщност водят до създаването на филмовия фестивал в Кан като алтернатива след изданието на фестивала във Венеция от 1938 г.

Наградата „Златен лъв“, както я познаваме днес, е въведена едва през 1949 г. („Рашомон“ печели през 1951 г.). Други носители на наградата през годините са „Дневна красавица“ (1967), „Сбогом, момчета“ (1987), „Планината Броукбек“ (2005), „Някъде“ (2010), „Клети създания“ (2023) и миналата година „Съседната стая“.

Фестивалът започва в сряда и продължава до 6 септември, когато ще бъдат обявени наградите. Филмът La Grazia ("Благодат") на Паоло Сорентино открива 82-ото издание.

Джулия Робъртс, Джордж Клуни, Ема Стоун, Дуейн Джонсън, Адам Сандлър и Идрис Елба са сред звездите, които се очаква да красят червения килим тази година. Това ще бъде първото участие във фестивала както за Робъртс, която играе в драмата After the Hunt ("След лова"), така и за Джонсън, който се превъплъти в ролята на ММА боеца Марк Кер в „Смазващата машина“.

Други звезди в състава са Оскар Айзък, Джейкъб Елорди, Джеси Племънс, Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Андрю Гарфийлд, Айо Едебири, Бил Скарсгард, Колман Доминго, Аманда Сейфрид, Калъм Търнър и Джуд Лоу. Сред лауреатите на наградата за цялостно творчество тази година са звездата от Vertigo Ким Новак и режисьорът Вернер Херцог.

След едногодишно прекъсване Netflix, все още в търсене на награда за най-добър филм, се завръща с пълна сила с три големи филма в основната конкуренция: „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, политическият трилър "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу и комедийната драма „Джей Кели“ на Ноа Баумбах. В конкурсната програма още са „Гласът на Хинд Раджаб“ на Каутер бен Хания, „Бугония“ на Йоргос Лантимос с Ема Стоун, „Смазващата машина“ на Бени Сафди, антологията „Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш; Мюзикълът на Мона Фастволд за Шейкърите „Заветът на Ан Лий“; „Няма друг избор“ на Пак Чан-вук; и „Магьосника от Кремъл“ на Оливие Асаяс.

Силен е интересът и към няколко филма извън конкурса, като „След ловът“ на Лука Гуаданино, „Телът на мъртвеца“ на Гас Ван Сант, „В ръцете на Данте“ на Джулиан Шнабел и документалният филм на София Копола за Марк Джейкъбс „Марк от София“.

БТА припомня, че на кинофестивала своята световна премиера ще има Made in EU на Стефан Командарев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.

Директорът на фестивала Алберто Барбера смята, че мястото на Венеция в надпреварата за наградите "Оскар" се е утвърдило през 2012 г. Тогава във Венеция бе премиерата на „Гравитация“, който спечели седем Оскара през март същата година и утвърди Венеция като стартова площадка към церемониите за "Оскар". От 2014 г. насам фестивалът е домакин на четири филма, спечелили „Оскар“ за най-добър филм - „Бърдмен“, „Спотлайт“, „Формата на водата“ и „Земя на номади“.

Миналата година фестивалът включваше няколко филма, които в крайна сметка спечелиха „Оскар“, сред които „Бруталистът“ на Брейди Корбет, който спечели три награди, включително за най-добър актьор за Ейдриън Броуди, „Все още съм тук“ на Уолтър Салес, спечелил наградата за най-добър международен игрален филм, и анимационният късометражен филм „В сянката на кипариса“.

Когато хората си представят Венеция, обикновено си спомнят забележителности като моста Риалто и площад "Сан Марко". Всъщност фестивалът се провежда на друг остров, наричан Лидо, който е на разстояние от около 11 километра и се намира на около 20 минути с ферибот. През 12 век островът е бил военен аванпост, а в края на 19 век се превръща в морски курорт, любим на европейските аристократи.

Единственият петзвезден хотел на Лидо е "Екселсиор", построен през 1908 г. Но стаите се запълват бързо, а на различните острови има много луксозни хотели, които предлагат малко повече уединение, далеч от суматохата на фестивала и фотографите.

Може би най-известният от тях е "Белмонд хотел Чиприани" на остров Джудека, където се намира един от любимите барове на Клуни. Хотел "Даниели" е известен от филмите за Бонд като „Муунрейкър“ и „Казино "Роял“ и редовно е домакин на партита за откриването на фестивала. Друг популярен хотел е "Грити Палас", където са отсядали всички звезди - от Брад Пит до Елизабет Тейлър. Джордж и Амал Клуни се ожениха в хотел "Аман Венеция".

Разпръснатите хотели са и причината публиката да вижда толкова много знаменитости, заснети на дока на "Екселсиор": те пристигат на фестивала, за пресконференции и премиери, с частни водни таксита. Понякога пътуват с автомобили на краткото разстояние от "Екселсиор" до червения килим. На Лидо са разрешени превозни средства, включително автобуси и частни автомобили. Но много от посетителите на фестивала предпочитат да наемат велосипеди, за да се придвижват.

Режисьорът на „Небраска“ Александър Пейн е председател на журито, в което участват бразилската актриса Фернанда Торес, иранският режисьор Мохамад Расулоф, румънският режисьор Кристиан Мунджиу, френският режисьор Стефан Бризе, италианската режисьорка Маура Делперо и китайската актриса и продуцентка Чжао Тао. Победителите ще бъдат обявени на 6 септември.

