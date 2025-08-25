Блясък и политика се очакват на кинофестивала във Венеция

Плеяда от звезди - от Джулия Робъртс до Джордж Клуни, и творби, които обещават да разтърсят зрителите, са в програмата на започващия тази седмица 82-ри филмов фестивал във Венеция - една от водещите кинопрояви в света, предаде АФП.

От сряда, 27 август, големите имена на седмото изкуство ще се срещнат в луксозния морски курорт, който всяка година привлича стотици фенове, надяващи се да зърнат своите любимци.

Тази година отбелязва завръщането на американците Гюс Ван Сант и Катрин Бигълоу, които не са снимали нищо от няколко години, и на южнокорееца Пак Чан-вук след 20-годишно отсъствие от фестивала.

Двадесет и един филма ще се съревновават да наследят кинотворбата "Съседната стая" на Педро Алмодовар, която миналата година спечели най-високото фестивално отличие - "Златен лъв".

Два филма се очаква да отразят най-актуалните събития - "Магьосника от Кремъл" на французина Оливие Асаяс по едноименния роман на Джулиано да Емполи с Джуд Лоу в ролята на Владимир Путин и "Гласът на Хинд Раджаб" (The Voice Of Hind Rajab) на режисьорката Каутер Бен Хания за убийството на 6-годишно момиче и нейните роднини в ивицата Газа, който се очаква да предизвика вълна от реакции.

"Този филм обещава да има силно въздействие върху публиката", според художествения директор на фестивала Алберто Барбера, който беше особено развълнуван при обявяването на официалната селекция в края на юли. "Надявам се да няма полемика", добави той.



"Биеналето във Венеция и Международният филмов фестивал във Венеция винаги са били места за отворена и чувствителна дискусия по всички най-належащи въпроси на обществото и света", припомнят организаторите на Мострата, визирайки филма.



Те отговарят на отворено писмо, инициирано от италиански артисти, които поискаха да бъде заета позиция и да бъде "осъдена" войната в ивицата Газа.



Сред другите очаквани филми са адаптацията на Франсоа Озон на романа "Чужденецът" на Албер Камю и спортната драма "Смазващата машина" на Бени Сафди с Дуейн Джонсън в ролята на ММА боеца Марк Кер и Емили Блънт като неговата съпруга. Ролята на Джонсън е свързана с физическа трансформация, каквито по традиция допадат на имащите право на глас за "Оскар".

"На хартия това е един от най-добрите фестивали във Венеция от години. А това не е малко", коментира "Холивуд рипортър".

Често смятан за трамплин за лелеяните статуетки "Оскар", кинофестивалът във Венеция отрежда достатъчно пространство за холивудско кино и стрийминг платформите, за разлика от конкурента си в Кан, който подкрепя киното в киносалоните.

Три филма на Нетфликс са в надпреварата за "Златен лъв" - "Франкенщайн" на Гийермо Дел Торо с Оскар Айзък, "Къща от динамит" на Катрин Бигълоу с Идрис Елба и Ребека Фъргюсън, и "Джей Кели на Ноа Баумбак с Джордж Клуни в ролята на актьор в криза.



Едно от най-важните събития ще бъде пристигането на Лидо на Джулия Робъртс. Звездата ще направи своя дебют във Венеция в "След лова" на Лука Гуаданино. Филмът, разказващ за случай на сексуално насилие в американски университет, ще бъде показан извън конкурсната програма.

Друго очаквано сътрудничество е между актрисата Ема Стоун и режисьора Йоргос Лантимос, които се завръщат с "Бугония" след успеха на "Клети създания", който им донесе съответно "Оскар" и "Златен лъв" във Венеция.

На кинофестивала своята световна премиера ще има Made in EU на Стефан Командарев. Българската лента е включена в секцията Spotlight.



Журито ще бъде председателствано от американския режисьор Александър Пейн и включва иранския режисьор Мохамад Расулоф, румънския режисьор Кристиан Мунджиу, бразилската актриса и сценаристка Фернанда Торес, френския режисьор Стефан Бризе, италианската режисьорка Маура Делперо и китайската актриса и продуцентка Чжао Тао.

Почетни награди "Златен лъв" ще получат режисьорът Вернер Херцог и актрисата Ким Новак.

Италия ще бъде почетена в сряда на откриването на фестивала La Grazia ("Благодат") на Паоло Сорентино, с участието на любимия му актьор Тони Сервило.

Кинофестивалът във Венеция ще бъде закрит на 6 септември с дистопичния филм "Куче 51" на Седрик Хименес с участието на френската актриса Адел Екзаркопулос.