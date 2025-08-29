Подробно търсене

Джулия Робъртс ще дебютира на филмовия фестивал във Венеция със „След лова“

Теодора Йорданова
Джулия Робъртс и Андрю Гарфийлд в сцена от "След лова". Снимка: Amazon MGM Studios via AP
Венеция,  
29.08.2025 10:33
 (БТА)
Джулия Робъртс ще направи своя дебют на кинофестивала във Венеция с психосексуалната драма „След лова“, чиято премиера е днес вечерта, пише Асошиейтед прес.

Действието на филма се развива в света на висшето образование, в който Робъртс играе обичан професор, чието протеже (в ролята е Айо Едебири, участвала в сериала „Мечката“) обвинява нейния приятел и колега (Андрю Гарфийлд) за това, че е преминал границата на приемливото поведение.

„След лова“ е режисиран от италианеца Лука Гуаданино, който не за пръв път е част от фестивала. Миналата година той представи „Сбъркан“ (Queer) с Даниел Крейг, а няколко години преди това участва с „До кокал“ (Bones & All) с Тимъти Шаламе. Неговият филм, разказващ за любовен триъгълник в света на тениса, „Претендентите“, с участието на Зендая, трябваше да открие фестивала във Венеция през 2023 г., но тогава стачките в Холивуд промениха хода на форума и лентата бе изтеглена.

„След лова“ ще бъде показан извън състезателната програма на фестивала, което означава, че той няма да се бори за наградите, които ще бъдат връчени на 6 септември.

След изминалите два дни, 82-рото издание на фестивала е в разгара си, като предстоят още много премиери, включително „Франкенщайн“ на Гийермо дел Торо, „Смазващата машина“ на Бени Сафди и „Къща от динамит“ на Катрин Бигълоу.

