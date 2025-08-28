Във Венеция Джордж Клуни пропусна пресконференцията за филма „Джей Кели“ заради синузит

Джордж Клуни пропусна пресконференцията за филма „Джей Кели“ заради „остра синусна инфекция“, съобщи Асошиейтед прес.

В „Джей Кели“ Клуни играе филмова звезда - почти като самия себе си, в саморефлексивно пътуване из Европа. Филмът, който има премиера днес на кинофестивала във Венеция, изследва въпросите за себеоткриването, като едновременно осмива бизнеса около големите световни знаменитости и хората, работещи за тях.

Часове преди премиерата Клуни не се появи на пресконференцията, където бяха неговите колеги - заради „остра синусна инфекция“, поясни модераторът на събитието. Актьорът обаче се надявал да се появи на червения килим по-късно, уточни водещият на пресконференцията.

В „Джей Кели“ участват още Адам Сандлър, който играе мениджъра на Джей, Лора Дърн в ролята на публициста и Били Крудъп - като талантлив актьор, който обаче не успява да постигне големия успех.

„Винаги съм ценил моя мениджър, моя агент и моя публицист“, каза Сандлър. „Знам колко здраво работят и колко е трудно да слушат за моите успехи и провали, като същевременно ме подкрепят безусловно… Понякога мога да вдигам много шум“, добави той.

Режисьор на „Джей Кели“ е Ноа Баумбак, който е написал сценария заедно с актрисата Емили Мортимър. Баумбак отдавна е искал да работи с Клуни, а когато възникнала идеята за филма, името му било първото, което му дошло наум.

„Просто започнахме да казваме: Това трябва да бъде Джордж“, отбелязва Баумбак. „Всеки от нас, когато го гледа, има своя история, свързана с Джордж, както хората във филма имат история, свързана с Джей“.

82-ото издание на филмовия фестивал във Венеция започна на 27 август и ще продължи до 6 септември.