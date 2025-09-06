Подробно търсене

Кинофестивалът във Венеция раздаде наградите на 82-ото си издание

Христо Кьосев
Бени Сафди бе отличен с приза „Сребърен лъв“ като най-добър режисьор за филма си „Смазващата машина“. Снимка: AP/Scott A Garfitt
Венеция,  
06.09.2025 23:34
 (БТА)

В заключителната си вечер кинофестивалът във Венеция връчи отличията на тържествена церемония в емблематичната Sala Grande в „Двореца на киното“ на остров Лидо, съобщиха световните осведомитеелни агенции.

Голямата награда „Златен лъв“ за най-добър филм бе присъдена на „Баща, майка, сестра, брат“ на американския режисьор Джим Джармуш.

Отличието за най-добър режисьор получи също американец – Бени Сафди за спортната драма с елементи от кеча „Смазващата машина“ (The Smashing Machine).

Син Чжълей от Китай бе удостоена с наградата за най-добра актриса за ролята си във филма „Слънцето изгрява за всички ни“ (The Sun Rises On Us All) на режисьора Цай Шанцзюн.

За най-добър актьор бе отличен Тони Сервило за изпълнението си във филма La Grazia („Благодат“) на режисьора Паоло Сорентино.

Призът за най-добър сценарий получиха Валери Донцели и Жил Маршан за A Pied D'Oeuvre („Готов за работа“).

Специалната награда на журито отиде при италианеца Джанфранко Роси за филма Sotto Le Nuvole („Под облаците“).

Отличието за най-добър млад актьор взе Луна Ведлер за ролята си във филма „Мълчалив приятел“ (Silent Friend) – копродукция на Германия, Франция и Италия, режисирана от Илдико Енеди.

31.08.2025 12:53

Джуд Лоу дебютира в ролята на Владимир Путин във филма "Магьосника от Кремъл" на кинофестивала във Венеция

Джуд Лоу се превръща във Владимир Путин в филма на Оливие Асаяс „Магьосника от Кремъл“, чиято световна премиера е тази вечер на кинофестивала във Венеция, предадоха Асошиейтед прес и АФП. Продукцията е адаптация на едноименния бестселър на Джулиано
31.08.2025 11:33

Световната премиера на филма Made in EU на Стефан Командарев е днес на кинофестивала във Венеция

Световната премиера на филма Made in EU на режисьора Стефан Командарев е тази вечер на кинофестивала във Венеция, информира сайтът на форума. Продукцията е включена в секцията Spotlight  В нея участват осем творби от различни жанрове, с акцент
27.08.2025 06:00

Най-ярките звезди на Холивуд се отправят към 82-ия кинофестивал във Венеция

Някои от най-големите звезди на Холивуд се отправят към Италия, за 82-рия кинофестивал във Венеция, който започва днес, писа Асошиейтед прес. Това е един от най-престижните филмови фестивали в света, втори по значимост след Кан, и технически

