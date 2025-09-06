Подробно търсене

„Баща, майка, сестра, брат“ на Джим Джармуш спечели наградата за най-добър филм на фестивала във Венеция

Христо Кьосев
Джим Джармуш със „Златен лъв“ за най-добър филм на кинофестивала във Венеция. Снимка: Alessandra Tarantino/Invision/AP
Венеция,  
06.09.2025 22:19
 (БТА)

Независимият американски режисьор Джим Джармуш спечели престижната награда „Златен лъв“ на филмовия фестивал във Венеция в събота със своята нежна комедия за семейството и остаряването „Баща, майка, сестра, брат“, съобщи Ройтерс.

„Сребърен лъв“ взе тунизийският режисьор Каутер Бен Хания с драмата „Гласът на Хинд Раджаб“ – разтърсващ филм по истински случай за убийството на петгодишно палестинско момиче по време на продължаващата израелска офанзива в ивицата Газа.

