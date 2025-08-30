Подробно търсене

Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, други пет са овладени

Магдалена Димитрова
Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, други пет са овладени
Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, други пет са овладени
Снимка: AP Photo/Lalo R. Villar. Снимката е илюстративна.
30.08.2025 12:43
 (БТА)

Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, а други пет са овладени, предаде Телевизия 24, като се позова на Центъра за управление при кризи (ЦУК).

Активен е пожарът в община Кавадарци близо до Тиквешкото езеро, където горят ниска растителност и треви.

Овладените пожари са по един в общините Македонски брод, Гевгелия, Долнени и два в Желино.

/МИД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:53 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация