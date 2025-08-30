Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, други пет са овладени

Един горски пожар остава активен в Република Северна Македония, а други пет са овладени, предаде Телевизия 24, като се позова на Центъра за управление при кризи (ЦУК).

Активен е пожарът в община Кавадарци близо до Тиквешкото езеро, където горят ниска растителност и треви.

Овладените пожари са по един в общините Македонски брод, Гевгелия, Долнени и два в Желино.