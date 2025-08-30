Подробно търсене

Роналдо реализира гол номер 940 в кариерата си

Мирослав Димитров
AP Photo/Chan Long Hei
Рияд,  
30.08.2025 11:08
 (БТА)

Кристиано Роналдо реализира своя гол номер 940 в славната си кариера за победата на Ал Насър с 5:0 над Ал Таавун като гост в първия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Новото попълнение Жоао Феликс отбеляза хеттрик, а един гол добави друг нов играч - Кингсли Коман.  Кристиано Роналдо се разписа от дузпа в 54-а минута и продължава да преследва достигането на кота 1000 гола.

"Първата стъпка е направена“, написа Роналдо в социалните мрежи след успеха на старта на сезона в Саудитска Арабия.

/МД/

