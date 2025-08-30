АНА-МПА: Международната организация по миграцията разполага логистичен център в Солун – знак за развитие, според гръцкия финансов министър

Ролята, която Солун може да играе не само в регионален, но и в международен план, е подчертана от решението на Международната организация по миграцията (МОМ) да разположи своя международен център за управление на логистиката, обхващащ Европа, Северна Африка и Близкия изток, в града, беше подчертано от министъра на националната икономика и финанси Кириакос Пиеракакис по време на специално правителствено събитие, посветено на проекти в Солун и Северна Гърция в четвъртък, съобщи АНА-МПА специално за БТА.

Министър Пиеракакис посочи решението на МОМ като пример за значителните трансформации, които се случват в Солун, заявявайки, че „в хода на промяната на производствения модел на Гърция, Солун се развива и поема водеща роля“.

Той добави, че градът претърпява „голяма качествена трансформация“, водена от значителни технологични инвестиции от компании като „Пфайзер“ (Pfizer), развитието на технологичния парк от четвърто поколение „Тес ИНТЕК“ (Thess INTEC), правителствени програми в подкрепа на инфраструктурата, финансирани чрез увеличение на Програмата за публични инвестиции, и 5-те милиарда евро, отпуснати на Северна Гърция чрез Националната стратегическа рамка за устойчиво развитие за периода 2021-2027 г.

„Северът е в центъра на нашия компас; това е истинска конвергенция“, заключи Пиеракакис.

