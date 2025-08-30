Нападателят на Челси Джаксън ще се присъедини към Байерн под наем до края на сезона

site.btaНападателят на Челси Джаксън ще се присъедини към Байерн под наем до края на сезона
Нападателят на Челси Никълъс Джаксън ще се присъедини към Байерн Мюнхен под наем до края на сезона с опция за закупуване идното лято срещу 56,2 милиона британски лири, съобщи информационната агенция ПA.
Челси ще получи първоначална сума за наем от 13 милиона британски лири. 24-годишният сенегалски футболист е пътувал до Германия, за да финализира трансфера.
Джаксън се присъедини към Челси от Виляреал през 2023 г. за около 32 милиона британски лири, отбелязвайки 30 гола в 81 мача за "сините“.
Той помогна на Челси да спечели Лигата на конференциите миналия сезон - отбелязвайки за победата с 4:1 над Реал Бетис на финала.
Джаксън не участва в първите два мача на Челси от новата кампания във Висшата лига, след пристигането на летните попълнения Жоао Педро и Лиам Делап.
Междувременно Челси потвърди напускането на Кристофър Нкунку с постоянен трансфер в Милан. Френският национал се присъедини към клуба от западен Лондон от РБ Лайпциг през 2023 г., отбелязвайки 18 гола в 62 мача по време на период, повлиян от контузия.
"Благодарим на Кристо за усилията му през целия му престой в клуба и му желаем всичко най-добро в началото на нова глава от кариерата си“, се казва в изявление на уебсайта на Челси.
