Управлението ще бъде стабилно, докато има достатъчно народни представители, които да го подкрепят, каза Наталия Киселова

Управлението ще бъде стабилно дотогава, докато има достатъчно народни представители, които да го подкрепят, така че към момента е стабилно. Това каза пред журналисти председателят на парламента Наталия Киселова по повод заявеното намерение от представителите на опозицията за внасяне на вот на недоверие срещу кабинета в началото на новия политически сезон.
Киселова участва в официална церемония по повод отбелязването на 148-ата годишнина от Шипченската епопея в подножието на Паметника на свободата на връх Шипка.
При фрагментиран парламент всяка парламентарна група желае да има свое собствено лице, за да бъде отличена от останалите групи, така, че това е нормален, парламентарен инструмент, допълни тя. Киселова подчерта, че представителите на "Демократична България" и "Продължаваме промяната" са имали възможност да участват в управлението, но са избрали да бъдат опозиция и вотът е част от арсенала на опозицията.
Относно посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в Сопот утре, Киселова коментира, че то е част от дипломатическите усилия на Европейския съюз (ЕС) преди началото на новия политически сезон относно това как да продължи в следващите месеци и години в турбулентната политическа и геополитическа ситуация в света. България показва едно хладнокръвно и умерено отношение в момента, каза още тя.
