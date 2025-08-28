Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят "ВМЗ" Сопот
Снимка: Министерски съвет (архив)
София,  
28.08.2025 16:12
Премиерът Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ ЕАД в неделя, 31 август. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана. След това Желязков и Урсула фон дер Лайен ще разгледат завода и ще се запознаят с неговите възможности.

В края на визитата си министър-председателят Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще дадат кратък брифинг пред медиите.

От утре председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България.

Посещението на председателя Фон дер Лайен ще подчертае подкрепата на ЕС за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус. Фон Дер Лайен ще обсъди сигурността и отбраната на Европа с правителствени ръководители и военни представители.

