Зеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

site.btaЗеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий
Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.
За момента не се съобщават повече подробности.
/ДИ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина