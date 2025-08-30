Зеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

За момента не се съобщават повече подробности.