Подробно търсене

Зеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий

Десислава Иванова
Зеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий
Зеленски съобщи, че в град Лвов е бил убит бившият председател на украинския парламент Андрий Парубий
Работен момент в залата на украинската Върховна рада (парламента) в Киев. Снимка: Vadym Sarakhan/АП
Киев,  
30.08.2025 13:13
 (БТА)
Етикети

Бившият председател на Върховната рада Андрий Парубий е бил убит в западния град Лвов, съобщи днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслан Кравченко току-що докладваха за първите известни обстоятелства около ужасното убийство в Лвов. Убит е бил Андрий Парубий“, написа Зеленски в мрежата "Екс". Издирването на убиеца продължава, допълни той.

За момента не се съобщават повече подробности.

/ДИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация