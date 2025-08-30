Кале Рованперя поведе след първия ден на рали Парагвай

Финландецът Кале Рованперя (Toyota) поведе след първия ден на рали Парагвай, десети кръг от сезона в Световния рали шампионат (WRC).

След осмия специален етап двукратният световен шампион (2022, 2023) изпревари пилотите на Хюндай - французина Адриен Фурмо и естонеца От Танак, съответно със 7,1 и 7,6 секунди.

В първото издание на това рали пилотите често бяха изненадвани от трудни участъци по трасето и някои доста зрелищни скокове, които причиниха щети на част от участниците.

Французинът Себастиан Ожие (Toyota) бе един от потърпевшите, след като загуби повече от 30 секунди в началото на деня поради спукана гума. Осемкратният световен шампион, е на четвърто място, с повече от 17 секунди зад финландския лидер.

Лидерът в световния шампионат Елфин Еванс (Toyota) нямаше сериозни инциденти, но заема пето място на 21,1 секунди след Рованперя.

Настоящия световен шампион Тиери Нювил (Hyundai) получи проблем с кормилното управление на своя i20 в началото на деня, и е на шеста позиция на 25 секунди зад лидера.

Седем специални етапа с обща дължина 113,6 километра ще бъдат в програмата за втория ден от ралито.