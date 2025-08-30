Подробно търсене

Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен, каза патриарх Даниил

Иван Долев
Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен, каза патриарх Даниил
Ако загуби човек духовната свобода, не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен, каза патриарх Даниил
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави тържествена света литургия по случай летния  празник на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“, снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
София,  
30.08.2025 13:29
 (БТА)
Етикети

Ако загуби човек духовната свобода, той не може да опази и политическата свобода, не може да бъде свободен, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който възглави тържествена света литургия по случай летния  празник на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски“.

Днес Българската православна църква чества празника за пренасяне на мощите на св. Александър Невски.

В словото си патриарх Даниил припомни думите Господни: "Познайте истината и истината ще ви направи свободни". Той отбеляза, че свети Александър съхранява православната вяра, остава верен на Христос сред множество изпитания, като успява да преведе през тях поверения му народ, "да запази на първо място вярата, а после с мъжество и себеотрицание - да отстоява и политическата си свобода". Българският патриарх пожела "тъй да помага и на нас, и на днешните наши управници да осъзнават значението на православната вяра“.

Той припомни на събралите се в храма миряни, сред които бяха руският посланик Елеонора Митрофанова и председателят на политическа партия АБВ Румен Петков, житието на свети Александър Невски. Патриарх Даниил отбеляза историческата връзка между светеца и България - свети Александър е покровител на цар Александър Освободител, който подписва декрета за началото на Руско-турската освободителна война.

"В израз на благодарността на целокупния ни народ, нашите предци построяват този великолепен храм-паметник в памет на всички загинали руски воини и български опълченци, положили костите си за нашата свобода и за вярата на отечеството“, каза българският патриарх.

Той подчерта още значимостта на духовното възпитание на младото поколение. Патриарх Даниил отбеляза, че усилията на Министерството на образованието и науката за въвеждане на предмета "Религия и добродетели“ в училищната програма ще помогнат децата да растат с познание за вярата, да осъзнават нейното значение и да следват примера на предците.

/ТС/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

30.08.2025 10:11

Патриарх Даниил отслужва света литургия за летния празник на катедралата "Св. Александър Невски"

Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави празничната архиерейска света литургия по повод летния празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.
27.08.2025 17:31

Патриарх Даниил ще отслужи тържествена света литургия за летния празник на катедралата "Св. Александър Невски“

На 30 август (събота) Българската православна църква чества празника Пренасяне честните мощи на св. Александър Невски. По този повод в храм-паметника "Св. Александър Невски" ще бъде възглавена тържествена света литургия от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, който ще бъде в съслужение с епископи на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП). Това съобщават от Българската патриаршия в сайта си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:25 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация