Патриарх Даниил отслужва света литургия за летния празник на катедралата "Св. Александър Невски"

Иван Долев
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия по повод летния празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“, снимка: Благой Кирилов/БТА (ПБ)
30.08.2025 10:11
Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил възглави празничната света литургия по повод летния празник на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

Богослужението e в съслужение с Мелнишкия епископ Герасим, главен секретар на Светия синод, Величкия епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир, Знеполския епископ Мелетий, ректор на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски".

На празничната литургия присъстват миряни. Патриарх Даниил припомни, че на днешния ден прославяме свети Александър Невски, под чието покровителство България е освободена по време на Руско-турската война.

„Това е голям празник за нашата патриаршеска катедрала, построена именно като благодарност за всички руски воини, дали живота си за нашата свобода“, каза още той пред медиите.

Празникът е посветен на пренасянето на мощите на св. княз Александър Невски – руски княз, почитан като защитник на православната вяра и на своя народ от татарските нашествия. В края на живота си той приема монашество, а светите му мощи се съхраняват в Александро-Невската лавра.

 

