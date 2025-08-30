Старинен Несебър ще бъде домакин на хоровия фестивал “Богородице Дево, радуйся”

Старинният Несебър ще бъде домакин на третото издание на Международния хоров фестивал за сакрална музика "Богородице Дево, радуйся", който ще се проведе на 5 и 6 септември, в навечерието на Рождество на Пресвета Богородица. Това съобщи за БТА Вяра Кершер, секретар на Народно читалище (НЧ) "Яна Лъскова - 1905" в Несебър.

Фестивалът се организира от читалището със съдействието на Сливенската митрополия, Община Несебър и Българския хоров съюз. Събитието има за цел да съхрани и популяризира духовната музикална традиция, както и да предостави сцена за изява на хорови състави от страната и чужбина.

В тазгодишното издание ще участват хорови формации от Ботевград, Варна, Силистра, София и Троян. Те ще представят духовни и сакрални произведения в църквата "Света София" (Старата митрополия) в Стария Несебър.

Програмата на фестивала включва и звуково-визуален акцент – фотоизложбата "Етюди в червено" на Сдружение “Група Цвят-България”. Тя ще бъде представена по време на концертите в храма и ще може да бъде разгледана до 12 септември във фоайето на читалище “Яна Лъскова – 1905”. Изложбата съчетава символиката на червения цвят и елементи от българското културно наследство, като отправя послание за опазване на националната идентичност.

Проявата е посветена и на 120-годишнината от основаването на читалище “Яна Лъскова – 1905”. При евентуални откупки на творби Сдружение “Група Цвят-България” ще направи дарение в подкрепа на инициативите на читалището за съхраняване на духовното богатство на Стария Несебър.