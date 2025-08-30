Подробно търсене

Минимални са промените в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август, сочат данни на ССБ

Ивона Величкова
Минимални са промените в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август, сочат данни на ССБ
Минимални са промените в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август, сочат данни на ССБ
Инфографика: БТА
София,  
30.08.2025 10:30
 (БТА)
Етикети

Минимални са промените в цените на основните зърнени стоки по световните борси в края на август, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

През изминалата седмица пшеницата в Чикаго с доставка през септември отбелязва увеличение с 4 долара за тон спрямо старата си цена и достига 222 долара за тон. Във Франция се наблюдава минимално поевтиняване с 3 евро до 197 евро за тон. В Украйна за доставка този месец цената пада с 3 долара до 240 долара за тон, а в Русия - с 2 долара до 235 долара за тон. 

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно. В САЩ има ръст с 2 долара до 203 долара за тон. Във Франция след предишните колебания и повишение сега котировките се връщат надолу с 2 евро до 189 евро за тон. В Украйна отново има поевтиняване с 1 долар до 255 долара за тон.  

Рапицата на борсата "Юронекст" (Euronext) тази седмица отбелязва слабо поевтиняване с 6,50 евро до 465,50 евро за тон. 

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам в последните дни показват впечатляващо поскъпване с 65 долара до 1350 долара за тон

Рафинираната захар за доставка през октомври тези дни поскъпна с още 3,60 долара до 493,20 долара за тон на борсата в Лондон.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса остава спокойна. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишават до 395 лева за тон (201,96 евро за тон.). Фуражната пшеница се предлага за около 450 лева за тон (230,08 евро за тон). Появяват се продавачи и на фуражен ечемик с котировки "продава" от 400 лева за тон (204,52 евро за тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре - 450 лева за тон, (230,08 евро за тон), купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон.).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон.). 

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има за гориво за отопление на 1820 лв./хил.л (930,55 евро/хил.л), а газ пропан бутан се търгува в диапазон от 834,11 до 958,33 лв./хил.л (426,47 – 489,99 евро/хил.л).

/ЕС/

Свързани новини

23.08.2025 08:00

Прогнозата за рекордна реколта от царевица в САЩ оказва натиск върху цените на зърнените стоки в световен мащаб през седмицата, сочи анализ на ССБ

През изминалата седмица зърнените пазари в Европа, Русия и САЩ се движеха под влиянието на няколко ключови фактора, като доминираща беше прогнозата за рекордна реколта от царевица в САЩ, която оказа натиск върху цените в световен мащаб. В Европа
16.08.2025 07:00

Цените на основните зърнени стоки не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари през седмицата, по данни на ССБ

За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ). В Чикаго пшеницата с доставка
09.08.2025 07:00

Цените на основните зърнени стоки не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари през седмицата, по данни на ССБ

През тази седмица котировките на основните зърнени контракти не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отчитат експертите на Софийската стокова борса. В Чикаго пшеницата с доставка септември
02.08.2025 07:00

Цените на зърнените стоки по световните борси продължават да са колебливи в края на юли, отчитат от ССБ

В последните дни на юли цените на зърнените стоки продължават да следват колебанията, които бяха видими през целия месец, обусловени предимно от несигурната геополитическа обстановка в света и непредсказуемата тарифна политика на САЩ, отчитат
26.07.2025 10:00

Добрата реколта ще намали цените на пшеницата и царевицата на световните борси, смятат експерти

Оптимистичните прогнози на експертите за световното производство на пшеница и царевица през 2025/2026 година оказват негативно влияние върху цените, прогноза, която отново беше потвърдена от Министерството на земеделието на САЩ, отчитат в Софийската

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:21 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация