Цените на основните зърнени стоки не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари през седмицата, по данни на ССБ

За втора поредна седмица котировките на основните зърнени контракти останаха без значими промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ).

В Чикаго пшеницата с доставка септември не отбелязва движение спрямо старата си цена от 217 долара за тон, във Франция има минимално помръдване нагоре с 1 евро до 202,00 евро за тон. В Украйна за доставка този месец цената добави 3 долара до 243 долара за тон, а в Русия след предишното поевтиняване последва слабо наваксване с 2 долара до 239 долара за тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август-септември е по-разнопосочно. В САЩ плюс 1 долар до 198 долара за тон. Във Франция след предишните колебания и повишение, сега котировките се връщат надолу с 6 евро до 196 евро за тон. В Украйна отново се отчита поскъпване с 2 долара до 255 долара за тон.

Рапицата на борсата "Юронекст" (Euronext) за доставка през ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове, преди седмици се изстреля нагоре, след това за пореден път се срина рязко с рекордна загуба, после отново се изстреля нагоре, след това поевтиня сериозно, и отново последва скок. Тази седмица движението отбелязва слабо покачване с 2 евро до 475,75 евро за тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица в средата на месец август цената стремглаво се спусна надолу със загуба от 45 долара до 1210 долара за тон.

Рафинираната захар, доставка октомври, следваше дълъг низходящ тренд още от края на миналия месец, но тези дни промени рязко посоката и поскъпна с 26,90 долара до 489,40 долара за тон на борсата в Лондон.

Търговията на Софийска Стокова Борса АД в подкръг "Зърно" остава спокойна. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно, като котировките се повишиха от 340 до 395 лева на тон (173,84 - 201,96 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е също нагоре - 450 лева за тон (230,08 евро/тон.) купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро/тон.).

В подкръг "Хранителни стоки" цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 лева за тон (1278,23 евро/тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро/тон).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ АД сделки имаше за дърва за огрев на 105 лева на тон (53,69 евро/тон) и за пелети на 470 лева за тон (240,31 евро/тон). Газьол за ПКЦ се продаде на 1827,33 лева на хиляда литра (934,30 евро/хил.л.), гориво за отопление на 1867,26 лева на хиляда литра (954,71 евро/хил.л), а газ пропан бутан от 875 до 900 лева на хиляда литра (447,38 - 460,16 евро/хил.л). Изкупиха се и газ метан на 1,87 лева на килограм (0,96 евро/кг) и скрап от алуминий на 1690,00 лева на тон (864,08 евро/тон).