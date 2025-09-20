Прогнозите на земеделското министерство на САЩ раздвижиха световните пазари на зърнени стоки, особено при царевицата, отчитат от ССБ

Световните пазари на основни зърнени култури са в състояние на динамична промяна, повлияна от новите прогнози за реколтата, геополитическото напрежение и променящите се търговски потоци, отчитат експертите на Софийската стокова борса (ССБ) за изминалата седмица. Докладът на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) от 12 септември 2025 г. внесе нови данни, които раздвижиха пазарите, особено при царевицата.

При пшеницата не се наблюдават съществени промени в прогнозите за САЩ. В световен мащаб обаче се очаква по-високо производство в Австралия, Европейския съюз (ЕС), Русия, Канада и Украйна, което за момента балансира пазара. Цената показва лек спад в началото на седмицата след доклада, но впоследствие се стабилизира. Декемврийските фючърси се търгуват около 5,24 долара за бушел.

Цената на царевицата отбелязва спад, като декемврийските фючърси се понижават до нива около 4,23 долара за бушел. В същото време, докладът прогнозира по-ниска реколта от царевица в ЕС, като посочва неблагоприятни условия в България, Румъния, Унгария и Франция.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса се раздвижи през миналата седмица и имаше сделки за насипна фуражна пшеница и за фуражен ечемик. Те съответно бяха реализирани на 340 лева за тон (173,84 евро за тон) и на 300 лева за тон (153,39 евро за тон). Тази седмица продължава предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти на 450 лева за тон, (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон). Има също и търсене на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 340 лева за тон (173,84 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има, в съответствие с наближаващия студен сезон, за черни въглища, тип Донбас на 750 лева за тон (383,47 евро за тон) и за дървесни пелети в торби на 650 лева за тон (332,34 евро за тон). При енергоносителите са се изкупили също газ пропан бутан на 920 лв./хил.л (470,39 евро/хил.л) и за гориво за отопление в диапазон 1915,76 – 2293,47 лв./хил.л (979,51 - 1172,63 евро/хил.л).