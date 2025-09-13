Подробно търсене

Ивона Величкова
Общата посока на световните цени на зърнените култури е низходяща, а на Софийската стокова борса се наблюдава раздвижване
Снимка: Мехмед Азиз/БТА, архив
София,  
13.09.2025 07:00
 (БТА)
Общата посока на световните цени на зърнените култури, особено на пшеницата, е низходяща, като основните движещи сили са големите реколти в Северното полукълбо. Слабото търсене от ключови вносители, заедно с пренасочването на украинския износ, засилва този натиск за спад в цените. Това са констатациите на експертите на Софийската стокова борса (ССБ) за изминалата седмица.

Фючърсите на пшеницата в САЩ се търгуват на около 5,20 долара за бушел към 12 септември, което е спад спрямо началото на седмицата. Цените на царевицата се задържат, като фючърсите се търгуват на около 4,19 долара за бушел, което е леко повишение за седмицата.

Европейският съюз (ЕС) очаква рекордна реколта от мека пшеница тази година, което оказва натиск върху цените, посочва ССБ. Фючърсите на хлебната пшеница на борсата "Юронекст" (Euronext) се търгуват на около 189 евро за тон за доставка през декември.

Цените на руския износ са спаднали, тъй като фермерите продават от новата реколта, а Русия остава силен конкурент на световния пазар. Същевременно, с ограничаването на пазара на ЕС, Украйна пренасочва износа си към традиционните пазари, което допринася за глобалното свръхпредлагане и оказва допълнителен натиск върху международните цени, сочи анализът на експертите на ССБ.

Търговията със зърнени стоки на Софийската стокова борса се раздвижва. Търсенето на насипна фуражна пшеница се реализира, като сделките са на 340 лева за тон (173,84 евро за тон). Останалите сделки са за фуражен ечемик на 300 лева за тон (153,39 евро за тон), което е спад от 400 лева за тон (204,52 евро за тон). Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти също продължава – на 450 лева за тон, (230,08 евро за тон), а купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон).

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон).

В подкръг "Индустриални стоки" на ССБ сделки има за сол за посипване на пътища на 178 лева за тон (91,01 евро за тон), за пелети на 550 лева за тон (281,21 евро за тон), за газ пропан бутан от 874 до 880 лв./хил. л (446,87 - 449,94 евро/хил. л) и за газьол за ПКЦ в диапазон 2038,90 - 2065 лв./хил. л (1042,47 - 1055,82 евро/хил. л).

/ВЙ/

