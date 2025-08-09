Цените на основните зърнени стоки не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари през седмицата, по данни на ССБ

site.btaЦените на основните зърнени стоки не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари през седмицата, по данни на ССБ
През тази седмица котировките на основните зърнени контракти не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отчитат експертите на Софийската стокова борса.
В Чикаго пшеницата с доставка септември помръдна нагоре с 1 долар до 217 долара за тон. Във Франция старата цена остана без промяна на 201 евро за тон, също както и в Украйна - 240 долара за тон. В Русия посоката се обърна и цената се върна надолу с 5 долара до нивата от края на юли - 237 долара за тон.
Движението на цената при царевицата за доставка август е по-разнопосочно. В САЩ се отбелязва спад с 2 долара до 197 долара за тон. Във Франция след предишните колебания, сега последва нарастване при котировките за август-септември - плюс 8 евро до 202 евро за тон. В Украйна отново има поскъпване с 3 долара до 253 долара за тон.
Рапицата на борсата "Юронекст" (Euronext) за доставка през месец ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове, тази седмица е със слабо поевтиняване с минус 3,75 евро до 473,75 евро за тон.
Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица цената е с нулева промяна на 1255 долара за тон.
Рафинираната захар, доставка октомври, следва низходящ тренд още от края на миналия месец и сега загуби нови 5,30 долара до 462,50 долара за тон на борсата в Лондон.
Търговията на "Софийска Стокова Борса" АД в подкръг "Зърно" остава спокойна. Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно на 340 лева за тон (173,84 евро за тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на 450 лева за тон (230,08 евро за тон) купувачите отговарят с начална цена от 270 лева за тон (138,05 евро за тон).
В подкръг "Хранителни стоки" цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 лева (1278,23 евро за тон) до 6800 лева за тон (3476,78 евро за тон).
/ВЙ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина