Подробно търсене

Треньорът Руди Гарсия опитва да освежи състава на Белгия преди световните квалификации

Асен Даскалов
Треньорът Руди Гарсия опитва да освежи състава на Белгия преди световните квалификации
Треньорът Руди Гарсия опитва да освежи състава на Белгия преди световните квалификации
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Брюксел,  
29.08.2025 23:12
 (БТА)

Селекционерът на белгийския национален отбор Руди Гарсия продължи с опитите си за освежаване на състава, като в петък обяви трима нови футболисти за квалификациите за Световното първенство срещу Казахстан и Лихтенщайн през следващата седмица.

Универсалният халф Шарл Ванхут беше възнаграден за формата си, в която помогна на Юнион Сен Жилоаз да спечели титлата в Белгия през миналия сезон, и замени контузения Амаду Онана, докато защитникът на Брюж Хоакин Сейс получава още един шанс, след като контузия го извади от предишните повиквателни през юни.

20-годишният вратар Майк Пендерс е включен за първи път. Той е под наем от Челси в Страсбург.

"Червените дяволи" няма да разчитат на контузения си голмайстор Ромелу Лукаку.

Белгия е на трето място в квалификационна група "J" с четири точки след два изиграни  мача.

/ХБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:39 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация