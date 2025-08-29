Подробно търсене

Авария в три изпарителни инсталации на площадката на предприятието „Кроношпан“ е възникнала тази вечер, няма замърсяване на въздуха

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова
Велико Търново, предприятие "Кроношпан" снимка: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова( архив)
Велико Търново,  
29.08.2025 23:46
 (БТА)

Авария в три изпарителни инсталации за сушене на дървесина на площадката на предприятието „Кроношпан“ е възникнала тази вечер, съобщиха от пресцентъра на община Велико Търново. Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна.

Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

На място също е заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, както и главният инженер на общината Динко Кечев. Няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари, увериха от пожарната.

 

/РИ/

