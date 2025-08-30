Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева на „Гала в София“: Не ни забравяйте!

Не ни забравяйте. Това послание отправиха Хосе Карерас, Пласидо Доминго и Соня Йончева в края на втората вечер от „Гала в София“ . Тримата артисти закриха съвместния си концерт с Non ti scordar di me (Не ме забравяй) на неаполитанския композитор Ернесто де Къртис (1875-1937), видя репортер на БТА. Доминго обаче промени оригиналния текст и запя Non ti scordar di noi (Не ни забравяйте).

Преди това, продължителните аплодисменти на многохилядната публика бяха възнаградени с три биса. Доминго излезе с прочутата Granada на Агустин Лара, а Карерас – с Torna a Surriento (Върни се в Соренто), неаполитанска песен отново по музика на Де Къртис и текст на брат му – поетът и художник Джамбатиста Де Къртис.

Изненадата дойде от Соня Йончева, която представи „Моя страна, моя България“. Хитът на Емил Димитров тя изнесе с видимо вълнение, поради което помоли публиката да пее заедно с нея. „За първи път в живота ми пея тази песен, и то по такъв начин“, сподели през сълзи сопраното. Оперната прима не за първи път показва уважението си към българската музика – в репертоара ѝ е и народната песен „Заблеяло ми агънце“, която пее по света, а преди две години включи в един от концертите си в зала „България“.

На 29 август вечерта, на сцената пред катедралния храм „Свети Александър Невски“, под акомпанимента на Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров, звучаха творби на италиански, английски, френски и немски език – от Пучини, Верди, Бизе, Дворжак, Франческо Чилеа, Убмерто Джордано, Ерик Сати, Рафаел Мартинес. След антракта програмата продължи със Станислао Гасталдон, Пабло Сорозабал, Бизе, Никола Валенте, Лехар, Ленард Бърнстейн, Мич Лий, Хенри Манчини, Хуан де Диос Филиберто, Кирино Мендоса и Кортес.

Соня Йончева, в края на събитието, благодари на всички свои партньори, сред които е и БТА, и съобщи, че е получила кошници с цветя от българския държавен глава, министъра на културата и столичния кмет. „Както знаете, аз вярвам, че културата е бъдещето. Вярвам, че и вие го вярвате заедно с мен“, каза тя. „Благодаря на вас, скъпа, мила публика, затова че сте с нас, че участвахте с нас, за вашите сълзи в очите, за вашите аплодисменти“, добави тя и покани присъстващите на „Гала в София `2026“.