Втората вечер на „Гала в София“ събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Соня Йончева

Тази вечер е втората част от „Гала в София“, която събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева.

Организаторите от SY11 Events припомнят, че събитието е на сцената пред храма „Свети Александър Невски“ и се провежда в годината на 35-ия юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - „Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 години от рождението на Лучано Павароти. Гостуващите у нас звездни тенори Доминго, Карерас и Виторио Григоло са сред основните артисти, които ще участват в мащабен концерт, в памет на Павароти на Арена ди Верона, месец след „Гала в София".

„Това, че ще видим и тримата по-рано на българска сцена, е уникален шанс за родните меломани да са сред първите в света, докоснали се на живо до величията, от една страна, а от друга – това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове“, коментират от SY11 Events.

Музикалният акомпанимент и на двете фестивални вечери е поверен на вече традиционния партньор на Соня Йончева за нейните проекти в България – Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

През двете фестивални вечери се очаква публика от около 10 000 души от страната и чужбина, посочват организаторите.

/ДД