Втората вечер на „Гала в София“ събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго, Хосе Карерас и Соня Йончева
Кадър от първата вечер на „Гала в София“. Снимка: Даниел Димитров/БТА
София,  
29.08.2025 08:20
 (БТА)

Тази вечер е втората част от „Гала в София“, която събира за пръв път на една сцена Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева

Организаторите от SY11 Events припомнят, че събитието е на сцената пред храма „Свети Александър Невски“ и се провежда в годината на 35-ия юбилей от създаването на най-великото оперно трио на всички времена - „Тримата тенори", като ще се отбележат и 90 години от рождението на Лучано Павароти. Гостуващите у нас звездни тенори Доминго, Карерас и Виторио Григоло са сред основните артисти, които ще участват в мащабен концерт, в памет на Павароти на Арена ди Верона, месец след „Гала в София".

„Това, че ще видим и тримата по-рано на българска сцена, е уникален шанс за родните меломани да са сред първите в света, докоснали се на живо до величията, от една страна, а от друга – това събитие нарежда България до световните средища на културата, които отдават почит към оперната традиция, но и правят иновации с останалите жанрове“, коментират от SY11 Events. 

Музикалният акомпанимент и на двете фестивални вечери е поверен на вече традиционния партньор на Соня Йончева за нейните проекти в България – Софийската филхармония с диригент Найден Тодоров.

През двете фестивални вечери се очаква публика от около 10 000 души от страната и чужбина, посочват организаторите.

/ДД

/ВБ/

Свързани новини

29.08.2025 00:46

С викове „Браво“ и изправена на крака публика завърши първата вечер на „Гала в София“

С викове „Браво“, три биса и изправена на крака публика завърши първата част на „Гала в София“. Концертът, наречен „Италианска вечер", бе с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава България за първи път по покана на Соня Йончева. Българската звезда също бе на сцената, както и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.
28.08.2025 08:18

Тази вечер е първата част на „Гала в София“

Тази вечер е първата част от „Гала в София“. Концерт, наречен „Италианска вечер", който е с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава България за първи път, припомнят организаторите от SY11 Events.
03.07.2025 09:07

Сарсуела, оперна, поп и филмова музика ще звучи на „Гала в София“

Сарсуела, оперна, поп и филмова музика ще звучи на „Гала в София“, в изпълнение на Виторио Григоло, Соня Йончева, Хосе Карерас и Пласидо Доминго, и в акомпанимент на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров, съобщават организаторите от SY11 Events.

