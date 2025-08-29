С викове „Браво“ и изправена на крака публика завърши първата вечер на „Гала в София“

С викове „Браво“, три биса и изправена на крака публика завърши първата част на „Гала в София“. Концертът, наречен „Италианска вечер", бе с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава България за първи път по покана на Соня Йончева. Българската звезда също бе на сцената, както и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

Сред гостите на вечерта бе Хосе Карерас, който аплодира от първия ред изпълненията на своите колеги, видя репортер на БТА. Световноизвестният тенор ще излезе на сцената пред храма „Свети Александър Невски“ за втората вечер – на 29 август, заедно със Соня Йончева и Пласидо Доминго, който според очевидци също се е появил за кратко сред публиката на площада в четвъртък.

Галаспектакълът започна с музика от операта „Силата на съдбата" от Джузепе Верди, последвана от арии за сопрано и тенор, както и дуети на същия композитор – Pace, pace mio Dio – ария на Леонора от „Силата на съдбата“, La donna è mobile – ария на херцога, и Parigi o cara – дует на Виолета и Алфред, и „Наздравица“ от „Травиата". Първата част на концерта продължи с „Тоска“ на Джакомо Пучини – две арии (E lucevan le stelle – на Марио Каварадоси, и Vissi d’arte – на Тоска) и дуета Mario, Mario.

След антракта звучаха композиции, предимно филмова музика, на Нино Рота – Parla piu piano от „Кръстникът", Масимо Раниери – Perdere l’amore, Джани Ферио, Лео Киосо и Джанфранко Дел Ре – Parole, parole, Енио Мориконе/Киара Ферау – Nella Fantasia от „Мисията", Енио Мориконе – Chi mai от „Професионалистът", Лучо Дала – Caruso, отново Мориконе – Your love от „Имало едно време на Запад" и Тони Ренис/Алберто Теста – Quando, quando, quando.

На бисовете Виторио Григоло изпълни The shadow of your smile, песен на Джони Мандел, позната от репертоара на Франк Синатра и изпълнена в негова памет, Соня Йончева – La vie en rose на Едит Пиаф. Финалът бе поставен с дуетно изпълнение на O sole mio.

За да се организира всичко това, беше една голяма битка, но това са битките, които побеждават със сърце, каза Виторио Григоло в края на спектакъла.