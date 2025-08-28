Тази вечер е първата част на „Гала в София“

Тази вечер е първата част от „Гала в София“. Концерт, наречен „Италианска вечер", който е с участието на световноизвестния тенор Виторио Григоло, който посещава България за първи път, припомнят организаторите от SY11 Events.

На сцената пред храма „Свети Александър Невски“ ще излезе също Соня Йончева, както и Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров.

ПРОГРАМАТА

Програмата включва увертюра за оркестър из операта „Силата на съдбата" от Джузепе Верди, ария за сопран (Йончева) Pace, pace, mio Dio от същата опера, ария за тенор (Григоло) La donna è mobile от „Риголето" на Верди, компилация от дуети за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Parigi, o cara и Brindisi от „Травиата" на Верди, интермецо за оркестър от „Манон Леско" на Пучини, ария за тенор (Григоло) E lucevan le stelle и за сопрано (Йончева) Vissi d’arte и дует за сопрано и тенор (Йончева и Григоло) Mario! Mario! Mario! от „Тоска" на Пучини.

След антракта ще звучи Parla piu piano от „Кръстникът” по музика на Нино Рота, песен за тенор (Григоло) Perdere l’amore от Масимо Раниери, песен за сопран (Йончева) Paroles, paroles (в дует с гост-актьор) от Джани Ферио, дует за тенор и сопран (Григоло и Йончева) Nella Fantasia из филма „Мисията” по музика от Енио Мориконе, изпълнение за оркестър Chi, Mai из филма „Магдалена” по музика на Мориконе, песен за тенор (Григоло) Caruso от Лучо Дала, песен за сопрано (Йончева) Your love из филма „Имало едно време на Запад” по музика на Дулче Понтес и Енио Мориконе, дует за тенор и сопрано (Григоло и Йончева) Quando, quando, quando от Тони Ренис.

Предвидени са и три биса – The shadow of your smile, посветена на Франк Синатра, La vie en rose, посветена на Едит Пиаф, и O sole mio.

Виторио Григоло е роден на 19 февруари 1977 г. в Арецо и израснал в Рим. Кариерата му е белязана от редица артистични срещи. През 1990 г., на 13-годишна възраст, дебютира като пастирчето в „Тоска“ в операта в Рим заедно с Лучано Павароти и Райна Кабаиванска, под диригентството на Даниел Орен. На 17-годишна възраст прави професионалния си дебют като тенор, а на 18 вече се изявява в камерната опера във Виена с продукция на „Турчинът в Италия” от Росини. На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в „Ла скала“ – с концерт под диригентството на Рикардо Мути. През 2010 г. дебютира в чужбина като Рудолф в „Бохеми“, превръщайки се в новата звезда на Метрополитън опера в Ню Йорк. Кариерата му продължава да го отвежда на най-престижните световни сцени като кралската опера „Ковънт гардън“ в Лондон, театър „Лисеу“ в Барселона, Парижката опера, Арена ди Верона, Баварската държавна опера в Мюнхен, Цюрихската опера, Берлинската щатсопера, Дойче опер. Участвал е и в значими турнета, последното от които е в Япония с Римската опера, както и в многобройни рецитали и концерти, сред които и този в Париж, под Айфеловата кула пред над 800 000 души. И в двата случая си партнира с българското звездно сопрано Соня Йончева. Григоло е носител на многобройни награди, сред които приза European Border Breakers за първия му солов албум In the Hands of Love (Polydor), наградата за най-добър тенор (2011) на Opera Magazine за ролята на Де Грийо в Кралската опера в Лондон заедно с Анна Нетребко и наградата Echo Klassik за изгряваща звезда на годината (2011). През 2015 г. получава отличието „Карузо“ от град Соренто за приноса си в разпространението на италианската култура по света, както и наградата „Тиберини д'Оро“ за постижения в кариерата. През следващата година е удостоен с Наградата за изтъкнато артистично лидерство от Атлантическия съвет за укрепване на трансатлантическите отношения и с наградата „Пучини“ за експресивното си и страстно превъплъщение като Рудолф от „Бохеми”. През 2017 г. получава Наградата за специални постижения от Националната италиано-американска фондация и Наградата на Opera News за 2018 г. за изключителния си принос към оперния свят.

Както писа БТА, утре „Гала в София“ продължава с концерт на Пласидо Доминго и Хосе Карерас, заедно със Соня Йончева.