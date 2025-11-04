Изложба „Будни“ ще бъде открита днес в Панагюрище

Пътуваща изложба „Будни“ на панагюрски художници ще бъде открита от 10:30 часа в Средно училище (СУ) „Нешо Бончев“ в Панагюрище, съобщи за БТА главният експерт „Култура и младежки дейности“ в Общината Неда Кирилова.

Изложбата е част от инициативата „Будни“, която включва различни прояви в седмицата на народните будители. По думите на Кирилова експозицията ще гостува във всички четири училища в града, като ще се мести през две седмици и ще остане достъпна до края на месец декември.

В изложбата участие ще вземат Нистор Хаинов, Делян Барзеков, Николай Радулов, Петя Узунова, Лушка Кочева, Пепа Машева, Елка Дееничина, Марин Кушлов и Димитър Панчев. Организатори са Община Панагюрище и училищата СУ "Нешо Бончев", Професионалната гимназия „Проф. Лъчезар Цоцорков“, Основно училище (ОУ) „Проф. Марин Дринов“, ОУ „20 април“.

Изложбата има образователен характер и е насочена към учениците. Темата „Будни“ е широко тълкувана и допуска всякакви асоциации, свързани с активност, вдъхновение и съзнателност. „Будността не е само възрожденец или учител, а всеки деен и творящ човек, който не е апатичен и инертен“, каза Кирилова.