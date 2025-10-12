Водите и превенцията срещу наводненията трябва да бъдат национален приоритет, каза председателят на Националното сдружение на общините

Водите и превенцията срещу наводненията трябва да бъдат общ национален приоритет, каза днес председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов в обръщението си към участниците в Годишната среща на местните власти в Албена. Гост на официалното откриване на форума бе министър-председателят на страната Росен Желязков. Събитието уважиха министрите на финансите Теменужка Петкова, на околната среда и водите Манол Генов, на образованието Красимир Вълчев, представителят на ЕК за България Йорданка Чобанова, председателят на КЗК Росен Карадимов. Сред официалните гости е и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, а Агенцията е медиен партньор на Годишната среща.

В обръщението си Даниел Панов подчерта, че общините ще настояват първият държавен бюджет в евро през 2026 г. да е справедлив към местната власт, а плащанията по общинските проекти – да са бързи и предвидими. Той коментира още, че предстоят реформи в определянето и събирането на такса смет, които трябва да бъдат плавни и честни.

„12 октомври е нашият ден – на тези, които ежедневно превръщаме решенията в по-добър живот за гражданите“, посочи Панов и поздрави колегите си за професионализма и постоянството им.

След години на политическа турбуленция стабилността на държавното управление е нужно на общините, за да планират и изпълняват своите проекти, каза Панов. Той уточни, че днес има стабилност и предвидимост, без които нито една реформа не може да се случи.

Общините гледат към 2026 г. с увереност, каза още председателят на НСОРБ. Той подчерта, че местните власти имат очаквания за стабилно и предвидимо финансиране на проектите и капиталовите им програми. Искаме първият бюджет в евро да е на общините, защото те ще превръщат европейските числа в реални резултати за хората, каза Панов. Той подчерта, че е необходимо плащанията по проектите да са до 30 дни, да има предвидим модел за извършването им и ако проектът „заседне“, да има национално звено за бърза реакция.

За реформата с такса битови отпадъци Панов посочи, че има риск от възникване на обществено напрежение и неплащане от страна на хората, което пък ще затрудни работата на общините. Затова е нужно законодателно да се предвиди преходен период и принципът „замърсителят плаща“ да влезе поетапно, според готовността на всяка община, посочи той. Според него сериозен проблем са остарелите данъчни оценки, които не са коригирани повече от 26 години, а през това време цените на имотите са се увеличи поне 10 пъти. Време е да имаме честна и актуална данъчна оценка, която отразява реалността, а не миналото, подчерта председателят на НСОРБ.

За проблемите с екстремните наводнения той посочи, че болката на хората показва, че превенцията не е разход, а дълг. Нужни са навременни действия, нови сондажи, резервоари, ясна координация между институциите, защото това е въпрос на национална сигурност, но и на човещина, подчерта Панов.

Несигурността дава нови възможности, именно общините са онези, които държат обществото стабилно в турбулентните времена, допълни председателят на НСОРБ. Той припомни, че местната власт е най-близко до хората и само когато общините успяват, успява и България.