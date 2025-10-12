В рамките на 68-та Международна научна конференция на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, на 17 октомври 2025 г., ще бъде представено специалното издание „Геоложко разнообразие в музеите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

Основният акцент на изданието е върху богатото геоложко наследство, съхранявано в трите университетски музеи: „Музей по минералогия, петрография и полезни изкопаеми“, „Музей по геология и палеонтология“ и „Музей на уникалните кристали“, което включва разнообразни експозиции от минерални, скални и фосилни образци. Тези експонати не само илюстрират значимото геоложко наследство на България, но също така представят уникални находки и ценни образци от цял свят, които разширяват хоризонтите на геоложките изследвания.

Изданието ще бъде представено на вниманието на международната академична общност, като подчертава ролята на университетските музеи като центрове за образование, научни изследвания и популяризация на геоложките науки.

Кога: 17.10.2025 г.

Къде: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Това събитие е уникална възможност за учени, студенти и експерти от цял свят да се докоснат до геоложкото богатство на България и света, съхранявано и представено с академична прецизност в изданието „Геоложко разнообразие в музеите на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“.

