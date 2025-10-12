Подробно търсене

Избирателната активност на вота за ибщински съветници в Пазарджик до 16:00 часа е 24,2 процента

Николета Манджукова
Снимка: Благой Кирилов/ БТА, архив
Пазарджик,  
12.10.2025 17:10
 (БТА)

До 16:00 часа в Пазарджик правото си на глас са упражнили 24,2 процента от избирателите, съобщиха от Общинската избирателна комисия. До урните са отишли 23 452 души.

Общият брой на избирателните секции в областния град и 31 населени места е 151, кандидатите за 41 мандата в Общинския съвет са 597.

От Областната дирекция на МВР съобщиха, че в 17:30 ч. ще има брифинг във връзка със сигнала за евентуално купуване на гласове в с. Огняново, за което БТА писа.

 

