Близо 100 участници се включиха в туристически поход от град Стралджа до хижа „Инджови извори”

Кореспондент на БТА в Ямбол Мира Безус
Снимка: Сдружение „Заедно с теб – Стралджа“
Стралджа,  
12.10.2025 17:26
Близо 100 участници на различна възраст се включиха в туристически поход днес от град Стралджа до хижа „Инджови извори” край село Войника, изминавайки 4-километров маршрут. Това съобщиха организаторите от общинската управа и младежката неправителствена организация „Заедно с теб – Стралджа“. 

През март т. г. над 200 души се включиха във възстановения след години прекъсване традиционен туристически поход до хижа „Люляк“ край Стралджа. Инициативата отново бе на сдружение „Заедно с теб – Стралджа“ и бе реализирана с подкрепата на местната власт.

Пешеходен поход вчера се състоя и в областния град Ямбол, като в него се включиха над 200 участници. Инициативата беше организирана по повод Световния ден на ходенето, който се отбеляза в България за 33-ти пореден път.

