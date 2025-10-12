Подробно търсене

Лудогорец стартира защитата на Купата на България срещу Черноморец Бургас, ЦСКА гостува в Севлиево, а Левски ще срещне Хебър

Мирослав Димитров
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
София,  
12.10.2025 17:39
 (БТА)

Носителят на Купата на България Лудогорец ще стартира защитата на трофея срещу Черноморец Бургас, докато финалистът от миналия сезон ЦСКА ще срещне Севлиево в първия кръг на турнира за сезон 2025/26. Това стана ясно след изиграване на мачовете от втория предварителен кръг в турнира.

Черноморец стигна до 1/16-финалите след разгромна победа с 5:0 като гост срещу ФК Ловеч, докато Севлиево преодоля предварителния кръг след успех с 4:2 след продължения при гостуването на Черноломец Попово.

Втородивизионният Хебър разгроми Металург Перник с 8:1 като гост и на 1/16-финалите ще срещне един от претендентите за трофея Левски.

Третодивизионният Спартак Пловдив елиминира отбора от Втора лига Пирин Благоевград след обрат с 2:1. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81 и 83 минути. На 1/16-финалите Спартак Пловдив ще приеме елитния Славия.

Янтра елиминира драматично Ком Берковица след продължения. Редовното време завърши без голове, а в 118-а минута Денислав Ангелов реализира победния гол за Янтра и в следващия кръг габровци ще срещнат ЦСКА 1948.

Мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026:

Металург-1957 - ФК Хебър 1918                        - 1:8
Германея - Фратрия                                   - 0:4
Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе                    - 0:4            
Септември 98 Тервел - ФК Марек 1915                  - 0:3
ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица            - 2:1
Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Плевен  - 0:4
Ботев Нови Пазар - Спортист Своге 2009               - 1:4 след продължения, 1:1 в редовното време
ФК Ловеч - Черноморец 1919 Бургас                    - 0:5
ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019                   - 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време
Партизан Червен бряг - Футболен клуб Миньор-Перник   - 0:2
Черноломец Попово - Футболен клуб Севлиево           - 2:4 след продължения, 2:2 в редовното време
Бдин Видин 1923 - ФК Етър ВТ                         - 2:1
ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД           - 2:1

от събота:
Рилски спортист-2011 - ОФК Беласица                  - 2:1
Ямбол 1915 - ОФК Вихрен-Сандански                    - 2:1

Жребий за първи кръг:
Миньор (Перник) – Черно море (Варна)
Бдин (Видин) – Добруджа (Дч)
Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948
Рилски спортист (Самоков) – Локомотив 1929 (София)
Спартак (Плевен) – Ботев (Пловдив)
Ямбол – Спартак (Варна)
Фратрия – Арда (Кърджали)
Хебър (Пз) – Левски (София)
Марек (Дупница) – Монтана
Спартак (Пловдив) – Славия
Дунав – Локомотив (Пловдив)
Спортист (Своге) – Септември (София)
Севлиево – ЦСКА (София)
Витоша (Бистрица) – Берое (Ст.Загора)
Черноморец (Бургас) – Лудогорец (Разград)
Загорец (Нова Загора) – Ботев (Враца)

* Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври, като победителите 
ще бъдат определени в една среща. При равенство в редовното време 
ще се играят две продължения по 30 минути, а при ново равенство ще се изпълняват дузпи.

