Лудогорец стартира защитата на Купата на България срещу Черноморец Бургас, ЦСКА гостува в Севлиево, а Левски ще срещне Хебър

Носителят на Купата на България Лудогорец ще стартира защитата на трофея срещу Черноморец Бургас, докато финалистът от миналия сезон ЦСКА ще срещне Севлиево в първия кръг на турнира за сезон 2025/26. Това стана ясно след изиграване на мачовете от втория предварителен кръг в турнира.

Черноморец стигна до 1/16-финалите след разгромна победа с 5:0 като гост срещу ФК Ловеч, докато Севлиево преодоля предварителния кръг след успех с 4:2 след продължения при гостуването на Черноломец Попово.

Втородивизионният Хебър разгроми Металург Перник с 8:1 като гост и на 1/16-финалите ще срещне един от претендентите за трофея Левски.

Третодивизионният Спартак Пловдив елиминира отбора от Втора лига Пирин Благоевград след обрат с 2:1. Двата гола за Спартак отбеляза шампиона с Лудогорец Димо Бакалов с глава в 81 и 83 минути. На 1/16-финалите Спартак Пловдив ще приеме елитния Славия.

Янтра елиминира драматично Ком Берковица след продължения. Редовното време завърши без голове, а в 118-а минута Денислав Ангелов реализира победния гол за Янтра и в следващия кръг габровци ще срещнат ЦСКА 1948.

Мачове от втория предварителен кръг на Sesame Купа на България, сезон 2025-2026: Металург-1957 - ФК Хебър 1918 - 1:8 Германея - Фратрия - 0:4 Бенковски Исперих - ФК Дунав Русе - 0:4 Септември 98 Тервел - ФК Марек 1915 - 0:3 ФК Витоша - ОФК Локомотив Горна Оряховица - 2:1 Обединен футболен клуб Хасково - ОФК Спартак Плевен - 0:4 Ботев Нови Пазар - Спортист Своге 2009 - 1:4 след продължения, 1:1 в редовното време ФК Ловеч - Черноморец 1919 Бургас - 0:5 ОФК Ком-Берковица - ОФК Янтра 2019 - 0:1 след продължения, 0:0 в редовното време Партизан Червен бряг - Футболен клуб Миньор-Перник - 0:2 Черноломец Попово - Футболен клуб Севлиево - 2:4 след продължения, 2:2 в редовното време Бдин Видин 1923 - ФК Етър ВТ - 2:1 ПФК Спартак 1947 Пловдив - ПФК Пирин 22 АД - 2:1 от събота: Рилски спортист-2011 - ОФК Беласица - 2:1 Ямбол 1915 - ОФК Вихрен-Сандански - 2:1 Жребий за първи кръг: Миньор (Перник) – Черно море (Варна) Бдин (Видин) – Добруджа (Дч) Янтра (Габрово) – ЦСКА 1948 Рилски спортист (Самоков) – Локомотив 1929 (София) Спартак (Плевен) – Ботев (Пловдив) Ямбол – Спартак (Варна) Фратрия – Арда (Кърджали) Хебър (Пз) – Левски (София) Марек (Дупница) – Монтана Спартак (Пловдив) – Славия Дунав – Локомотив (Пловдив) Спортист (Своге) – Септември (София) Севлиево – ЦСКА (София) Витоша (Бистрица) – Берое (Ст.Загора) Черноморец (Бургас) – Лудогорец (Разград) Загорец (Нова Загора) – Ботев (Враца) * Мачовете ще се играят в периода 28-30 октомври, като победителите ще бъдат определени в една среща. При равенство в редовното време ще се играят две продължения по 30 минути, а при ново равенство ще се изпълняват дузпи.